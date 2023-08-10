Пожар на Мозырском НПЗ в Беларуси: появились детали происшествия

В МЧС Республики сообщили, что на нефтеперерабатывающем заводе загорелась задвижка установки по производству бензина. В СБУ незадолго до ЧП предупреждали, что россияне готовят там провокацию "под чужим флагом".

В Беларуси на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Гомельской области произошел пожар. Загорелась задвижка установки по производству бензина. Причина возгорания устанавливается. Об этом сообщают МЧС Республики.

По информации белорусского издания БЕЛТА, о пожаре диспетчер завода сообщил спасателям в 11.29 по местному времени. Возгорание произошло в колонне комбинированной установки каталитического крекинга. Сотрудники пожарной службы прибыли на место ЧП в 11.32. Они зафиксировали факельное горение из задвижки установки по производству бензина. К этому моменту загорание колонны с бензином было на отметке 45 м.

Сообщается, что спасателям удалось локализовать пожар в 11.57, а в 12.05 по местному времени полностью ликвидировать возгорание.

На место ЧП прибыли сотрудники скорой медицинской помощи и энергетической службы.

По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.

В СМИ отмечают, что комбинированная установка каталитического крекинга предназначена для получения высокооктанового компонента автобензина за счет процесса каталитического крекинга тяжелого нефтяного сырья.

Напомним, 4 августа в Службе безопасности Украины заявляли, что Россия может устроить провокацию на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе "под чужим флагом". Сообщалось, что подготовкой теракта занимаются кадровые военные РФ и спецслужбы, отправленные на территорию Беларуси под видом "вагнеровцев". В провокации РФ может обвинить Украину, чтобы в дальнейшем втянуть Минск в полномасштабную войну против Украины.

Официально СБУ не комментировали пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Мозыре.

10 августа Фокус писал о том, что ВС РФ ночью атаковали беспилотниками нефтебазу в Ровненской области. В результате удара были уничтожены резервуары с горючим, возник пожар. Генеральная прокуратура Украины сообщила о начале досудебного расследования по факту нарушения законов и обычаев войны в связи с ракетной атакой россиян.

Фокус также сообщал, что в результате ракетного обстрела ВС РФ Запорожья 9 августа погибли две молодые певицы.