Мятежники в Нигере пригрозили убить президента в случае военного вмешательства, — СМИ
Нигерийская хунта заявила высокопоставленному дипломату США, что они убьют свергнутого президента Мохамеда Базума, если соседние страны попытаются осуществить какое-либо военное вмешательство.
Мятежники в Нигере заявили заместителю главы американского Госдепа Виктории Нуланд, что убьют свергнутого президента страны Мохамеда Базума, если соседние страны попытаются осуществить какую-либо интервенцию для восстановления его правления, сообщает AP.
Представители хунты сообщили заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд об угрозе Базуму во время ее визита в страну на этой неделе, заявил журналистам западный военный представитель на условиях анонимности из-за щекотливой ситуации. Эту версию официальный представитель США подтвердил, также на условиях анонимности, поскольку они не уполномочены общаться со СМИ.
При этом председатель Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) и президент Нигерии Бола Тинубу заявил 10 августа, что он распорядился о развертывании "резервных сил" для восстановления демократии в Нигере после переворота. Однако официальные лица ЭКОВАС не уточнили состав, местонахождение и предполагаемую дату развертывания каких-либо сил военного вмешательства.
Базум, свергнутый 26 июля, говорит, что его держат в заложниках в резиденции.
Что известно о военном перевороте в Нигире
Военные из президентской гвардии Нигера 26 июля выступили по национальному телевидению и объявили о смещении главы государства Мохамеда Базума, закрытии границ и введении комендантского часа. Перед этим гвардейцы заблокировали дворец президента в столице Ниамее. Командующий гвардией генерал Абдурахман Тчиани вышел в телеэфир как глава Национального совета по защите отечества.
Командование армии заявило о солидарности с мятежниками. Лидеры многих стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот.
Напомним, 7 августа сообщалось, что хунта Нигера закрыла воздушное пространство и готовится к войне. Лидеры госпереворота уверены, что военные действия против них уже разворачиваются. Признаков этому нет, однако срок ECOWAS на освобождение президента истек.
5 августа в СМИ проинформировали, что после переворота хунта Нигера обратилась за помощью к российской ЧВК "Вагнер". По информации медиа, наемники изучали просьбу. Причиной обращения стал ультиматум ECOWAS.