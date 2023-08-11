В МВД РФ пожаловались на "критическую" ситуацию: за месяц уволились 5 тысяч сотрудников

По словам министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева, в ведомство испытывает сильную нехватку кадров. При этом Россия является страной, в которой количество правоохранителей на душу населения одно из высочайших в мире.

Глава Министерства внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев заявил о нехватке кадров в своем ведомстве. Об этом пишет российский портал "МВД МЕДИА" 10 августа.

Сообщается, что министр внутренних дел РФ провел совещание, в рамках которого упомянул об массовом оттоке сотрудников. По его словам, за июль из органов внутренних дел уволились пять тысяч людей.

"Некомплект личного состава очень большой. Я бы сказал, что он уже является критическим", — констатировал глава МВД.

Владимир Колокольцев назвал ситуацию с кадрами в своем ведомстве "сложной", однако не назвал причину увольнений. Он также заявил, что эту проблему нужно решить, чтобы "удовлетворить спрос населения на защиту прав и свобод".

Как отмечает "Русская служба BBC", количество сотрудников МВД на душу населения в РФ одно из высочайших в мире. По данным журналистов, на каждые 100 тысяч россиян приходится 635 сотрудников полиции.

Для сравнения, в США в 2019 году на 100 тысяч американцев приходилось 242 правоохранителя, а в Китае по состоянию на 2018 год было 143 сотрудника правоохранительных органов на 100 тысяч людей.

Напомним, 18 июля стало известно, что в Ярославской области России бывшая сотрудница администрации города Углич Вероника Нетунаева призвала СБУ подорвать Угличскую ГЭС, чтобы отомстить за увольнение.

Ранее, 9 июня, в Российской Федерации чиновницу Росавиации Анну Жильцову уволили и оштрафовали на 100 тысяч рублей за то, что она в своем кабинете повесила антивоенный плакат. Женщину обвинили в "дискредитации" российской армии.