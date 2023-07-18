"Последний аргумент": в РФ женщина попросила СБУ взорвать местную ГЭС, – росСМИ (видео)

По данным журналистов, бывшая сотрудница администрации Углича хотела затопить свой город в отместку за увольнение с работы.

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В Ярославской области Российской Федерации экс-сотрудница администрации города Углич Вероника Нетунаева призвала Службу безопасности Украины подорвать Угличскую гидроэлектростанцию. Об этом пишет российское издание Mash 18 июля.

Сообщается, что мотивом россиянки стала месть за увольнение. Женщина решила затопить свой населенный пункт после того, как лишилась должности юриста в местной городской администрации.

"Долгие суды с требованием не лишать работы, а просто перевести на казенные вакансии. Не удалось. Тогда она решила прибегнуть к последнему аргументу — украинцам", — отмечают журналисты.

По данным источника, Вероника намеревалась сообщить кураторам координаты гидроэлектростанции, предположительно, для нанесения удара по объекту и дальнейшего затопления административного здания.

В сети также появлюсь видео, в котором показаны якобы переписки россиянки с кураторами, где она признается, что хочет, чтобы дроны атаковали не только приграничные регионы РФ.

В РФ заявили о задержании экс-сотрудницы городской администрации

"Хотелось бы конечно, чтобы беспилотники и вглубь России залетели, а не только на приграничную территорию, иначе эти глупые люди так и будут поддерживать маразматичного деда, пока не почувствуют себя в опасности", — говорится в обнародованных сообщениях.

Как отмечают российским СМИ, Нетунаеву задержали сотрудники ФСБ. Ей предъявлено обвинение по статье "Покушение на теракт".

Напомним, что 17 июля на Крымском мосту прозвучали взрывы. Так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов призвал жителей и гостей оккупированного полуострова воздержаться от поездок через мост.

Ранее, 13 июня, в РФ также заявили, что российские правоохранители якобы разоблачили экс-работников оборонно-промышленного комплекса, которые сотрудничали с Главным управлением разведки Минобороны Украины и готовили диверсии.