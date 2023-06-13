ФСБ РФ задержала экс-сотрудников ОПК, якобы работавших на ГУР и готовивших диверсии

По информации ФСБ, подозреваемые в госизмене передавали информацию по производству оружия для ВС РФ иностранным разведчикам и планировали подорвать железную дорогу в нескольких областях страны-агрессорки. Журналисты передали, что задержанным россиянам грозит пожизненное заключение.

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Российские правоохранители якобы разоблачили экс-работников оборонно-промышленного комплекса, которые сотрудничали с Главным управлением разведки Минобороны Украины и готовили диверсии. Об этом говорится в публикации пресс-службы Федеральной службы безопасности РФ от 13 июня.

По версии вражеского следствия, бывшие сотрудники ОПК передавали иностранной разведке технические документы и образцы "изделий военного назначения", которые используются для производства вооружения для Минобороны РФ. Кроме того, "агенты ГУР" подозреваются в подготовке подрывов железной дороги в Курской и Белгородской областях страны-агрессорки. ФСБ выяснила, что целью запланированных диверсий было повреждение объектов транспортной инфраструктуры, примененных для обеспечения оккупантов.

"В результате проведенной оперативно-розыскной деятельности изъято пластическое взрывчатое вещество общей массой более 4 килограммов, четыре подрывника, конструкторскую документацию и изделия военного назначения, а также 150 тысяч долларов США", — заявили в ФСБ.

Пресс-служба отметила, что подозреваемые граждане РФ заключены в тюрьму и дают показания. Их подозревают в госизмене и подготовке к диверсии.

Журналисты "РБК" добавили, что за подготовку к диверсии злоумышленникам грозит до 15 лет заключения, а за госизмену в России могут дать пожизненное.

В материале говорится, что в РФ ужесточили наказание за государственную измену в апреле. По данным СМИ, ранее это преступление могли приговорить к 20 годам за решеткой, но теперь виновные могут быть приговорены к пожизненному лишению свободы.

"Зачастую дела о госизмене слушаются в закрытом режиме, детали обвинения не разглашаются", — подчеркнули в медиа.

Напомним, 13 июня произошел пожар возле вражеского нефтеперерабатывающего завода. В СМИ сообщили, что на территории предприятия загорелась колонна для переработки дизельного горючего.

Ранее, 12 июня, стали известны детали штрафования в России тамбовца за недонесение на интернет-друга. Муж должен выплатить государству 30 тысяч рублей за то, что не сообщил о намерении дворника-продавца книг присоединиться к легиону "Свобода России".