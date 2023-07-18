"Останній аргумент": в РФ жінка попросила СБУ підірвати місцеву ГЕС, — росЗМІ (відео)

За даними журналістів, колишня співробітниця адміністрації Углича хотіла затопити своє місто в помсту за звільнення з роботи.

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У Ярославській області Російської Федерації ексспівробітниця адміністрації міста Углич Вероніка Нетунаєва закликала Службу безпеки України підірвати Углицьку гідроелектростанцію. Про це пише російське видання Mash 18 липня.

Повідомляється, що мотивом росіянки стала помста за звільнення. Жінка вирішила затопити свій населений пункт після того, як позбулася посади юриста в місцевій міській адміністрації.

"Довгі суди з вимогою не позбавляти роботи, а просто перевести на казенні вакансії. Не вдалося. Тоді вона вирішила вдатися до останнього аргументу — українців", — зазначають журналісти.

За даними джерела, Вероніка мала намір повідомити кураторам координати гідроелектростанції, імовірно, для завдавання удару по об'єкту і подальшого затоплення адміністративної будівлі.

У мережі також з'являється відео, в якому показано нібито листування росіянки з кураторами, де вона зізнається, що хоче, щоб дрони атакували не тільки прикордонні регіони РФ.

В РФ заявили про затримання ексспівробітниці міської адміністрації

"Хотілося б, звісно, щоб безпілотники та вглиб Росії залетіли, а не лише на прикордонну територію, інакше ці дурні люди так і будуть підтримувати маразматичного діда, доки не відчують себе в небезпеці", — йдеться в оприлюднених повідомленнях.

Як зазначають російські ЗМІ, Нетунаєву затримали співробітники ФСБ. Їй висунуто обвинувачення за статтею "Замах на теракт".

Нагадаємо, що 17 липня на Кримському мосту пролунали вибухи. Так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов закликав жителів і гостей окупованого півострова утриматися від поїздок через міст.

Раніше, 13 червня, у РФ також заявили, що російські правоохоронці нібито викрили експрацівників оборонно-промислового комплексу, які співпрацювали з Головним управлінням розвідки Міноборони України та готували диверсії.