Масштабный пожар в Подмосковье: в Одинцово загорелся склад, – соцсети (фото, видео)

По данным МСЧ РФ, площадь пожара составила 2000 квадратных метров. Местные жители сообщили о едком запахе жженой резины и взрывах в районе возгорания.

Вечером 10 августа в Московской области Российской Федерации произошло масштабное возгорание. Об этом сообщил российский Telegram-канал Mash.

Сообщается, что в городе Одинцово загорелся склад на улице Зеленой. Площадь возгорания составила 2000 квадратных метров.

Российское издание "РИА Новости" со ссылкой на МЧС РФ подтвердило, что в Подмосковье загорелся склад на площади в 2000 квадратных метров. В ведомстве также заявили, что информации о пострадавших нет.

В Telegram-канале Baza уточнили, что по их данным, речь идет о складе пивной продукции.

Позже авторы канала сообщили, что во время пожара пострадал местный сторож. Мужчина спрыгнул со второго этажа и сломал ребра. В паблике также утверждают, что площадь пожара составила 2800 квадратных метров. В здании обрушилась кровля и перекрытия.

Telegram-канал "Осторожно новости" пишет, что местные жители Одинцово пожаловались на едкий запах жженой резины и звуки взрывов со стороны пожара.

"Было много хлопков, взрывались емкости с чем-то", — сообщили люди.

Напомним, что в ночь на 9 августа мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на подлете к столице Российской Федерации были сбиты беспилотные летательные аппараты. Один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе.

Кроме того, 9 августа прогремел взрыв на территории Загорского оптико-механического завода в Подмосковье, который, по данным СМИ, мог участвовать в разработке "стелс"-бомбардировщика нового поколения.

Ранее, 4 августа, в Подмосковье вспыхнул пожар возле автосалона Lada-Яхрома. Загорелось два склада с пластиком и резиной. Огонь охватил 2,5 тысячи квадратных метров.