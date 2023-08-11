"Открыты к сотрудничеству": Лукашенко призвал наладить отношения Беларуси с Польшей

Президент подчеркнул, что именно парламентские выборы в Польше не позволят польским политикам пойти на радикальные шаги в отношении Беларуси.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что поручил своим дипломатам "наладить отношения" с Польшей, поскольку на них "американцы сделали ставку". Об этом сообщила пресс-служба политика.

По его мнению, именно Варшава нагнетает ситуацию. Это как будто связано с выборами в Сейм, которые состоятся 15 октября.

Президент не обошел вниманием и американские власти. Он обвинил США в том, что именно Вашингтон действует умышленно для ухудшения взаимоотношений между государствами.

"Потерпим, посмотрим. Мы открыты для сотрудничества", — сказал Лукашенко.

Президент подчеркнул, что именно парламентские выборы в Польше не позволят польским политикам пойти на радикальные шаги. Подробности переговоров с представителями Польши он не назвал.

Намерения Польши заблокировать границу с Беларусью

Мацей Вонсик, заместитель министра внутренних дел и администрации Польши, заявил, что блокирование границы с Беларусью приведет к падению товарооборота с Европейского Союза Китаем. Для грузовой транспортировки функционируют только КПП Кукурики-Козловичи, а пассажирского — Тересполь-Брест.

В Варшаве допустили вероятность закрытия железнодорожных грузоперевозок с Беларусью, что может спровоцировать Китай на ответную реакцию. Вонсик прокомментировал размещение "вагнеровцев" на территории Беларуси. По его словам, наемники не способны начать масштабную атаку.

Напомним, 4 августа Лукашенко заверил, что Беларусь не будет захватывать Сувальский коридор. Этот сухопутный путь вдоль границ Польши и Литвы, который мог бы соединить территорию Беларуси с Калининградской областью Российской Федерации. Политик не исключил вероятность перемещения армейских подразделений к границе.