Джейкоб Зума был осужден на 15 месяцев лишения свободы за неуважение к суду, однако его приговор был послаблен из-за дефицита мест в тюрьмах.

Бывший президент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума не будет отбывать свой тюремный срок из-за переполненности мест лишения свободы. Об этом пишет BBC 11 августа.

Сообщатся, что Джейкоб Зума должен был отсидеть в тюрьме 15 месяцев после того, как отказался давать показания перед комиссией по расследованию финансового мошенничества и кумовства во время его президентства.

По словам главы Минюста Рональда Ламолы, бывшему южноафриканскому лидеру сделали послабление из-за переполненности тюрем.

Министр юстиции утверждает, что решение касательно экс-президента принималось тюремным руководством. По его словам, в этом деле не было вмешательств политического характера.

При этом группа AfriForum обвинила управление тюрем ЮАР в том, что они помогают Зуме уклоняться от наказания. Местная оппозиционная партия заявила о намерении оспорить послабление, оказанное Джейкобу Зуме.

Представитель департамента тюрем сказал журналистам, что количество заключенных в ЮАР в настоящее время на 47% превышает официальную вместимость. Кроме того, на прошлой неделе заключенные якобы подожгли одну тюрьму, где содержалось почти 4000 осужденных.

Напомним, что 2 августа глава леворадикальной южноафриканской партии "Борцы за экономическую свободу" Джулиус Малема выразил восхищение президентом России Владимиром Путиным.

Ранее, 27 июля, глава МИД Уганды Джедже Одонго заявил, что лидеры африканских стран рассматривают возможность повторного визита в Киев для дальнейших переговоров по поводу инициативы по мирному урегулированию российско-украинской войны.