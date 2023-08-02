"Путин — это мы": лидер радикалов ЮАР Малема поддержал политику президента РФ (видео)

Африканский политик обозвал президента ЮАР Сирила Рамафосу "трусом", из-за того, что он не дал гарантий Путину, что того не арестуют по ордеру МУС. Ранее Малема обещал сторонникам, что "белые станут их прислугой".

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Во время выступления на стадионе в Йоханнесбурге перед десятками тысяч сторонников глава леворадикальной южноафриканской партии "Борцы за экономическую свободу" Джулиус Малема выразил уважение и восхищение президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает издание BILD.

Во время митинга в Йоханнесбурге Малема осудил президента ЮАР Сирила Рамафосу, из-за того, что он не гарантировал безопасность Путина из-за ордера на его арест по решению Международного уголовного суда в Гааге.

"Трус Рамафоса не может гарантировать, что Путина не арестуют. А мы и есть Путин. А Путин — это мы. И мы никогда не поддержим империализм против президента Путина", — сказал он.

Также во время своего выступления Джулиус Малема спел песню "Dubul'ibhunu", которая переводится, как "убей бура", имеется в виду "убей белого фермера", при этом лидер радикалов сложил пальцы в пистолет.

После этого, Илон Маск назвал это "открытым призывом к геноциду белых".

Обозреватель издания BILD Себастьян Гайслер сообщил, что ненависть к белым не мешает радикальному политику поддерживать хорошие отношения с РФ, также политик регулярно встречается в Претории с послом России Ильей Рогачевым.

Отметим, что радикальная партия "Борцы за экономическую свободу" существует с 2013 года, и за 10 лет она стала третьей партией страны, которую поддерживают преимущественно бедные слои населения и безработные.

В издание напомнили, что в 2019 году Малема пообещал своим сторонникам, что "белые станут их прислугой".

Ранее, 21 июля Фокус писал, что российский президент Владимир Путин хотел, чтобы руководство Южной Африки, которая проводит в августе саммит БРИКС, попыталось смягчить его обвинения в международном преступлении.

Напомним, 19 июля стало известно, что Путин отказался участвовать в саммите БРИКС в ЮАР. После чего в Южной Африке похвалили Путина за отказ ехать на саммит в Йоханнесбурге.