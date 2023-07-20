Прочное партнерство: в ЮАР похвалили Путина за отказ ехать на саммит БРИКС в Йоханнесбург

По словам журналистов, кризис, который возник из-за возможности Путина на саммит в Южную Африку, сказался на валютном рынке и рынке облигаций страны.

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В южной Африке похвалили президента РФ Владимира Путина за то, что тот не поедет на саммит БРИКС в Йоханесбурге, который состоится в августе. Об этом пишет издание Bloomberg.

Сообщается, что посол Южной Африки в БРИКС Анил Суклал сказал, что это решение говорит о зрелости и силе партнерства Российской Федерации и ЮАР.

Издание пишет, что кризис, который возник из-за возможности Путина на саммит в Южную Африку, сказался на валютном рынке и рынке облигаций страны.

Однако, как сообщается, глава Кремля все равно примет участие во всех заседаниях, хоть РФ лично будет представлять глава МИД России Сергей Лавров.

Также Суклал отметил, что более 40 стран выразили заинтересованность в присоединении к блоку БРИКС.

"Официально к БРИКС обратились 22 страны, столько же неформальных обращений", — сказал он.

По словам Суклала, Южная Африка пригласила 69 мировых лидеров принять участие в соответствующих мероприятиях, что свидетельствует о заинтересованности блока в усилении своего влияния.

Напомним, что СМИ писали, что в ЮАР хотели бы, чтобы Путин не ехал на саммит БРИКС. По информации журналистов, президент ЮАР Рамафоса поговорил с украинским коллегой Зеленским. Переговоры были сосредоточены в первую очередь на детях, которых Россия должна вернуть на Родину.

Кроме того, 19 июля стало известно, что Путин отказался участвовать в саммите БРИКС в ЮАР. Так как президента РФ могут арестовать по ордеру МУС, российскую делегацию в Африку в августе возглавит глава МИД Лавров.

Затем в РФ объяснили, почему Путин не полетит на саммит БРИКС. По мнению российских пропагандистов, если бы президент РФ отправился в Южную Африку, то Великобритания и США могли бы сбить его самолет.