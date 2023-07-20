"Будут сбивать": в РФ объяснили, почему Путин не полетел на саммит БРИКС (видео)

По мнению российских пропагандистов, если бы президент РФ отправился в Южную Африку, то Великобритания и США могли бы сбить его самолет.

Related video

На государственном телевидении Российской Федерации прокомментировали отказ президента Владимира Путина от посещения саммита БРИКС в Южно-Африканской Республике. Об этом шла речь в эфире федерального канала "Россия 1".

Один из пропагандистов заявил, что знает причину, которая заставила российского президента отказаться от поездки в ЮАР. По его словам, была угроза того, что самолет с Владимиром Путиным на борту станет мишенью.

"Путин не полетел потому, что есть опасность того что американцы и британцы будут сбивать. Им было заранее известно, они подговорили заранее вице-президента ЮАР, который на самом деле не подчиняется президенту, у него конфликт с президентом ЮАР, и он придумал как объяснить, почему Путин не приедет", — сказал пропагандист.

Следом ведущая Ольга Скабеева добавила, что это была "конспирологическая теория" и огласила перерыв на рекламу.

В РФ отреагировали на отказ Путина от посещения саммита БРИКС

Напомним, 19 июля в пресс-службе Офиса президента Южно-Африканской Республики заявили, что президент РФ Владимир Путин, которому грозит арест по ордеру Международного уголовного суда, не поедет на саммит БРИКС в ЮАР в августе. Вместо него российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров.

Ранее, 18 июля, стало известно, что южноафриканский президент Сирил Рамафоса вел конфиденциальные переговоры с МУС. Согласно его письменным показаниям, в РФ дали понять, что арест Владимира Путина в ЮАР будет считаться объявлением войны.

Мы также писали о том, что по данным СМИ от 3 июня, Владимир Путин стал настоящей головной болью для Южной Африки. Страна хотела бы выглядеть стойким послом мира, однако оказалась втянута в ряд международных скандалов.