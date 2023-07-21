Арест Путина: в ЮАР пытались договориться с РФ, чтобы не подчиняться решению МУС, — эксперт

Аналитик Юрий Олейник считает, что переговоры РФ с ЮАР об участии Путина в саммите БРИКС продолжались месяц. Африканцы надеялись смягчить обстоятельства, чтобы не отправлять президента РФ в Гаагу.

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Российский президент Владимир Путин хотел, чтобы руководство Южной Африки, которая проводит в августе саммит БРИКС, попыталось смягчить его обвинения в международном преступлении — депортации детей. Об этом в комментарии Фокусу сказал эксперт аналитического центра "Украинские студии стратегических исследований", сотрудник Центра исследования Африки Юрий Олейник.

"Мы видим, что руководители ЮАР хотели как-то выкрутиться: несмотря на то, что на территории ЮАР Путин должен быть арестован из-за наличия ордера МУС, приглашали заменить его Лавровым, предлагали хозяину Кремля присоединиться онлайн. Переговоры продолжались месяц, — говорит он, — Возможно, в ЮАР надеялись, что Россия поддерживает какие-то миротворческие инициативы, по которым приезжали африканские делегации в Киев и Москву, урегулируется тема зерновой сделки, что значительно смягчит ситуацию. Но Россия безусловно настаивала, угрожала, а потом вообще заявила: если произойдет задержание Путина, то это чуть ли не будет равнозначно началу войны".

То есть РФ требовала прямых гарантий, что арест не состоится, как этого достичь — проблема ЮАР.

"РФ фактически переложила свои проблемы на ЮАР, — добавляет Олейник, — Сам факт, что Россия даже в отношении своего партнера, нейтральной к себе страны допускает угрозы и ссорится с последними союзниками, говорит о многом. Очевидно терпение лопнуло, в ЮАР увидели, что никаких результатов переговоры не приносят, поэтому были вынуждены вынести это в публичную плоскость. В конце концов, Путин был вынужден стать онлайн-участником. Конечно, до саммита еще месяц, и все может измениться".

Напомним, 19 июля стало известно, что Путин отказался участвовать в саммите БРИКС в ЮАР. В Южной Африке похвалили Путина за отказ ехать на саммит в Йоханнесбурге.

Больше читайте в материале Фокуса "Страх ареста и полной потери власти. В чем причина отказа Путина ехать в ЮАР".