Арешт Путіна: у ПАР намагалися домовитися з РФ, щоб не підкорятися рішенню МКС, — експерт

Аналітик Юрій Олійник вважає, що переговори РФ із ПАР про участь Путіна в саміті БРІКС тривали місяць. Африканці сподівалися пом'якшити обставини, щоб не відправляти президента РФ до Гааги.

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Російський президент Володимир Путін хотів, щоб керівництво Південної Африки, яка проводить у серпні саміт БРІКС, спробувало пом'якшити його звинувачення в міжнародному злочині — депортації дітей. Про це в коментарі Фокусу сказав експерт аналітичного центру "Українські студії стратегічних досліджень", співробітник Центру дослідження Африки Юрій Олійник.

"Ми бачимо, що керівники ПАР хотіли якось викрутитися: незважаючи на те, що на території ПАР Путін має бути заарештований через наявність ордеру МКС, запрошували замінити його Лавровим, пропонували господареві Кремля приєднатися онлайн. Переговори тривали місяць, — каже він, — Можливо, в ПАР сподівалися, що Росія підтримує якісь миротворчі ініціативи, через які приїжджали африканські делегації до Києва і Москви, врегулюється тема зернової угоди, що значно пом'якшить ситуацію. Але Росія безумовно наполягала, погрожувала, а потім узагалі заявила: якщо станеться затримання Путіна, то це мало не буде рівнозначно початку війни".

Тобто РФ вимагала прямих гарантій, що арешт не відбудеться, як цього досягти — проблема ПАР.

"РФ фактично переклала свої проблеми на ПАР, — додає Олійник, — Сам факт, що Росія навіть щодо свого партнера, нейтральної до себе країни припускається погроз і свариться з останніми союзниками, свідчить багато про що. Вочевидь терпець увірвався, у ПАР побачили, що жодних результатів переговори не приносять, тому були змушені винести це в публічну площину. Зрештою, Путін був змушений стати онлайн-учасником. Звісно, до саміту ще місяць, і все може змінитися".

Нагадаємо, 19 липня стало відомо, що Путін відмовився брати участь у саміті БРІКС у ПАР. У Південній Африці похвалили Путіна за відмову їхати на саміт у Йоганнесбурзі.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "Страх арешту і повної втрати влади. У чому причина відмови Путіна їхати в ПАР".