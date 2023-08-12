Небо стало красным: Марокко накрыла сильная песчаная буря, есть жертвы (видео)

По данным журналистов, в городе Марракеш погиб 18-летний молодой человек после того, как на него упало дерево из-за порыва ветра.

В пятницу, 11 августа, город Марракеш в Марокко накрыла сильная песчаная буря, которая привела к жертвам и разрушениям. Об этом пишет издание Morocco World News.

Сообщается, что от стихии пострадал туристический центр. Как отмечают журналисты, песчаная буря погрузила населенный пункт в хаос. В сети также появились видео, на которых видно, что из-за бури небо в городе приобрело красный оттенок.

В Главном управлении метеорологии отметили, что песчаная буря сопровождалась мощными порывами ветра со скоростью до 80 километров в час. Буря нанесла существенный ущерб зданиям и инфраструктуре. Также были повалены деревья.

Журналисты сообщили о гибели 18-летнего молодого человека. Из-за порыва ветра на парня упало дерево. Еще один мужчина получил травму будучи придавленным массивным колесом.

Напомним, 6 августа в уезде Пинъюань восточнокитайской провинции Шаньдун произошло землетрясение магнитудой 5,5. По словам официальных лиц, 21 человек из городов Дэчжоу и Ляочэн получил ранения.

Ранее, 19 июля, Северную Каролину накрыл торнадо. По данным СМИ, на территории США бушевал ветер со скоростью более 240 километров в час. В результате непогоды ранения получили почти два десятка человек.