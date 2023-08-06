В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,5 бала: разрушены 126 домов — СМИ (фото)

В результате землетрясения в китайской провинции Шаньдун ранения получил 21 человек, приостановлено движение более 60 поездов.

Related video

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло 6 августа в уезде Пинъюань восточнокитайской провинции Шаньдун, ранения получил 21 человек, сообщает CNN.

Землетрясение произошло в 2:33 утра по местному времени. Эпицентр подземных толчков находился в точке с координатами 37,16 градуса северной широты и 116,34 градуса восточной долготы. Гипоцентр залегал на глубине 10 км.

По состоянию на утро воскресенья, 21 человек из городов Дэчжоу и Ляочэн получил ранения, сообщили официальные лица.

По информации государственная телекомпания CCTV, в результате землетрясения рухнуло 126 домов. На ликвидацию последствий отправлены аварийно-спасательные отряды.

По данным Пекинского муниципального бюро землетрясений, в столице Китая Пекине, который находится более чем в 300 км от эпицентра, ночью были зафиксированы толчки.

Пекинская железная дорога объявила об отмене более 60 поездов в воскресенье.

Землетрясение в Китае 6 августа Фото: gettyimages.com

В каких странах 6 августа произошли землетрясения

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в воскресенье в 04:04 по Гринвичу в районе Тихоокеанско-Антарктического хребта, сообщила Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков находился в точке с координатами 54,40 градуса южной широты и 136,39 градуса западной долготы. Гипоцентр залегал на глубине 10 км.

Также в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана произошло землетрясение магнитудой 5,3. По сообщению Геологической службы США, подземные толчки зафиксированы в 05:02 по местному времени. Очаг залегал на глубине 209 км. Подземные толчки ощущались в Узбекистане, Таджикистане и Пакистане.

В июне 2022 года в Афганистане 1200 человек погибли в результате землетрясения магнитудой 5,9, произошедшего в провинции Пактика на границе с Пакистаном.

Напомним, ученые нашли способ предсказывать крупные землетрясения. Исследователи полагают, что с помощью этого метода предскажут большие землетрясения за несколько часов до того, как они произойдут — это может спасти жизни людей.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли источник "Большого землетрясения": принесет смерть и разрушения.