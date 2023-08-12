На трактор и квартиру: в РФ массово продают награды Путина за Крымский мост, — СМИ (фото)

По словам россиян, основная причина продажи наград — проблема с финансами. Они осознают, что хранить их нет смысла, но они могут им "подарить" обеспеченное будущее.

Россияне начали активно продавать награды, которые получили от президента Владимира Путина. Журналисты российского издания "Lenta.ru" узнали, какой у них мотив.

На одном популярном среди россиян сайте начали появляться различные награды, в том числе за строительство Крымского моста. Цены начинаются от 10 тысяч рублей и порой доходят до миллиона.

К примеру, мужчина из Краснодарского края хочет взять за свою награду 450 тысяч рублей и причиной стали финансовые проблемы. Медаль он получил несколько лет, когда активно занимался строительством переправы через Керченский пролив во временно оккупированном Крыму.

"Все просто, нужны деньги, вот и все. Очень просто все, банально. Хочу на здоровье потратить, на лечение. Просмотров много, в избранное откладывали, по-моему, всего лишь трое. Один человек звонил, спрашивал, но он откуда-то из-за границы был. Спросил, продается ли, возможен ли торг, сказал, что перезвонит, и больше не звонил", — говорится в сообщении.

Второй участник строительства Крымского моста хочет получить за награду уже 300 тысяч рублей и причиной снова стали проблемы с деньгами. В случае продажи россиянин планирует закрыть долги, которые накопились. По объявлению звонят не очень часто.

"Может, она и 500 тысяч, и миллион будет стоить через десять лет, я не знаю. Памятная, конечно, как память ценность имеет, но приходится (продавать, — ред.)", — говорится в сообщении.

Россияне массово продают награды за строительство Крымского моста Фото: The Moscow Times

Самая высокая цена за награду сна сайте достигает 900 тысяч рублей. Мужчина из Пензенской области потратил три года жизни на то, чтобы построить мост в оккупированном Крыму и сейчас не видит смысла, чтобы хранить медаль просто так, когда она может принести большие деньги.

Он приехал в Российскую Федерацию еще в 2006 году, но ему так и не удалось заработать на собственное имущество, поэтому хочет обустроить будущее хотя бы ребенку.

"Я знаю, в Москве за пять миллионов одну продали, в Нижнем Новгороде за три, в Воронеже за два пятьсот. Их всего 800 штук, по-моему, в России. У меня цель — ребенку квартиру купить однокомнатную, хоть после себя что-то оставить", — подытожил россиянин.

К слову, мужчина из Тюмени также решил продать свою награду, но его цель — покупка трактора. Медаль от Владимира Путина он оценил в 450 тысяч рублей. Это его давняя мечта.

Напомним, 12 августа сообщалось, что в районе Крымского моста заметили задымление. В Минобороны РФ подтвердили атаку и обвинили в этом украинскую сторону. При этом, в ведомстве отметили, что российская ПВО якобы сбила ракеты, которые должны были атаковать сооружение.