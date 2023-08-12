В Париже срочно эвакуировали людей из Эйфелевой башни (видео)

На место приехали саперы и полиция. Они прочесывают территории в поисках опасных предметов.

12 августа в Париже неизвестный позвонил в полицию и сообщил о том, что в Эйфелевой башне заложена бомба, сообщает Reuters. После звонка туристов и всех, кто находился внутри башни, а также возле нее, эвакуировали в срочном порядке.

SETE, орган, который управляет этим местом, сообщил, что эксперты по обезвреживанию бомб, а также полиция прочесывают территорию, в том числе ресторан, расположенный на одном из этажей.

"Это обычная процедура в подобных ситуациях, которая, однако, встречается редко", — сказала пресс-секретарь.

Посетители были эвакуированы как с трех этажей, так и с площади под памятником.

По словам очевидца, никакой паники или спешки при эвакуации не было. Он выразил мнение, что вызов, скорее всего, был ложным, и уже скоро туристы получат возможность вернуться к объекту.

Учитывая события последних месяцев, местные правоохранители опасаются, что такие звонки могут быть не только шутками. Как известно, не так давно страна пережила недели протестов, насилия и массовых беспорядков после того, как президент без голосования протолкнул спорные пенсионные формы через парламент и повысил пенсионный возраст на два года, до 64 лет. Сейчас перед страной стало еще больше вызовов после военного переворота в Нигере и антифранцузских восстаний.

Эйфелева башня является культовым строением французской столицы, и ежедневно тут бывают тысячи туристов, которые не только фотографируются на ее фоне, но и поднимаются на смотровую площадку.

Строительные работы на башне начались в январе 1887 года и были завершены 31 марта 1889 года. Во время Всемирной выставки 1889 года ее посетили два миллиона человек.

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