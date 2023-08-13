Эпицентр был на глубине 5 км: в КНДР рядом с военным полигоном произошли два землетрясения (карта)

Известно, что первое землетрясение произошло в 3 часа ночи, а второе – почти в 8 утра. Оба катаклизма был небольшой силы. Информации о каких-либо разрушениях пока нет.

В воскресение, 13 августа, рядом с ядерным полигоном в Северной Корее произошли два небольших природных землетрясения, которые стали последними в серии природных землетрясений, произошедших в регионе за последние месяцы. Об этом сообщает государственное метеорологическое агентство Южной Кореи, пишет Yonhap.

Первое землетрясение магнитудой 2,7 произошло примерно в 40 км к северо-западу от Кильджу, провинция Северный Хамген, в 3:13 утра, а второе землетрясение магнитудой 2,3 произошло в 42 км к северо-западу от Кильджу в 7:55 утра, сообщают в Метеорологическом управлении.

Эпицентр первого землетрясения находился на 41,3 градуса северной широты и 129,19 градуса восточной долготы на глубине 15 км, а эпицентр второго землетрясения находился на 41,31 градуса северной широты и 129,16 градуса восточной долготы на глубине 5 км, сообщают в Сеуле.

Напомним, в Кильджу находится ядерный полигон Пунгери, где Северная Корея провела все шесть своих ядерных испытаний. О разрушениях на полигоне не сообщается. Но даже если они и были, то в КНДР о них скорей всего умолчали.

Кильджу в КНДР находится довольно близко от российского Владивостока Фото: Скриншот

Только в 2022 году в этом районе произошло восемь природных землетрясений.

Интересно, но на сайте Евро-средиземноморского сейсмологического центра упоминания о землетрясениях в КНДР — нет. По их данным, около трех часов ночи были подземные толчки в Чили, Аргентине и в Индии, а около семи часов — на Филиппинах, снова в Индии и в Мексике.

В прошлом году КНДР работала над восстановлением некоторых тоннелей на полигоне Пунгьери, которые были закрыты в 2018 году. Тогда режим Северной Кореи объявил о прекращении ядерных испытаний и испытаний межконтинентальных баллистических ракет.

Позже Ким Чен Ын заявил, что ядерные испытания будут возобновлены.

А несколькими днями ранее руководитель Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын уволил главнокомандующего армией страны и призвал к дополнительной подготовке к возможной войне.

Ким Чен Ын велел расширить производство вооружений, призвал производить больше ракетных двигателей, артиллерии и прочего оружия.

Северокорейский диктатор также обратился к военнослужащим с призывом провести учения, задействовав в них новейшие виды военной техники, чтобы поддерживать боевую готовность армии.