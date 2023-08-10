Ким Чен Ын уволил начальника Генштаба КНДР и призвал готовиться к войне, – СМИ

Северокорейский лидер приказал военным провести учения, а также расширить производство вооружений, в частности ракетных двигателей и артиллерии.

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Руководитель Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын уволил главнокомандующего армией страны и призвал к дополнительной подготовке к возможной войне. Об этом пишет Reuters 10 августа.

Сообщается, в рамках заседания Центральной военной комиссии Ким Чен Ын велел расширить производство вооружений. Неделей ранее северокорейский лидер посещал военно-промышленные предприятия, где призывал производить больше ракетных двигателей, артиллерии и прочего оружия.

Глава Северной Кореи также обратился к военнослужащим с призывом провести учения, задействовав в них новейшие виды военной техники, чтобы поддерживать боевую готовность армии.

Северокорейские СМИ также заявили, что начальник Генерального штаба КНДР Пак Су Иль был снят со своей должности, на которой он проработал 7 месяцев. Подробности отстранения высокопоставленного генерала не разглашаются.

На должность главнокомандующего армией КНДР назначен генерал Ри Ен Гиль, который ранее был министром обороны Северной Кореи. По данным журналистов, до 2016 года Ри Ен Гиль также числился на посту начальника штаба.

Напомним, что 27 июля Ким Чен Ын во время оборонной выставки, на которой присутствовал министр обороны России Сергей Шойгу, показал баллистические ракеты, запрещенные резолюциями Совета безопасности ООН.

Ранее, 15 июля, Ким Е Чжон, сестра Ким Чен Ына, осудила реакцию ООН на пуски баллистических ракет КНДР. По ее словам, запуск баллистической ракеты является частью права ее страны на самооборону в ответ на "враждебную" политику Вашингтона.