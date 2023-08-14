На популярном курорте в Румынии прогремел мощный взрыв: СМИ сообщают о морской мине (видео)

На месте инцидента работают спасатели, прибыла группа водолазов. Экстренные службы не исключают, что в воде может находиться еще одна морская мина.

В Румынии 14 августа, около 9 утра вблизи пляжа на курорте Костинешть прогремел мощный взрыв в море. По предварительным данным, это может быть морская мина, сообщает digi24.ro

Взрыв произошел возле пирса перед гостиницей "Форум". Группы оперативного реагирования находятся в состоянии повышенной готовности, поскольку в море была замечена вторая мина.

"Раздался сильный взрыв. Я видел много черного дыма. Нам сказали, что что-то взорвалось. Полиция и пожарные здесь. Туристы все еще в воде", — рассказал свидетель происшествия.

По данным полиции и спасателей, никто не пострадал, но опасность не миновала. Военно-морские силы Румынии подготовили группу водолазов для обследования дна курортного побережья.

"Сегодня утром, около 9:00 на линию 112 поступило сообщение о том, что на причале произошел взрыв. На место происшествия были быстро направлены несколько сотрудников Добруджской инспекции по чрезвычайным ситуациям уезда Констанца, со станции Тузла – специальная пожарная машина, бригада скорой помощи. Прибывшие на место коллеги окружили территорию и обнаружили, что произошел взрыв на дамбе. К счастью, обошлось без пострадавших", — сказала пресс-секретарь инспекции по чрезвычайным ситуациям Ана-Мария Стойка.

Ситуация является достаточно напряженной, потому что на берегу моря много людей, а Костинешть — это многолюдный курорт. Кроме того, инцидент произошел накануне Дня Морского флота Румынии.

"С начала войны в Украине и до сих пор наши водолазы обезвредили пять морских мин в зоне нашей ответственности", — рассказал журналистам представитель ВМС Румынии Корнелиу Павел.

Напомним, 13 агуста сообщалось, что в Белгороде прогремел мощный взрыв, а местные говорили об атаке БПЛА. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков дважды за день сообщал об атаках украинских беспилотников и "успешной" работе ПВО.

Ранее, 4 августа, стало известно, что Румыния усилит границу НАТО после российской атаки Измаила. Местные правоохранители будут осуществлять постоянный мониторинг земли, моря и воздушного пространства, рассказали в Министерстве национальной обороны Румынии.