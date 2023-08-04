Румыния усилит границу НАТО после российской атаки Измаила

Местные правоохранители будут осуществлять постоянный мониторинг земли, моря и воздушного пространства, рассказали в Министерстве национальной обороны Румынии.

Related video

Министерство национальной обороны решительно осудило нападение России на порт Измаил на Дунае и пояснило, что "прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии не обнаружено". Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

"Министерство национальной обороны решительно осуждает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины и продолжение неоправданных и незаконных обстрелов населенных пунктов, где проживает гражданское население, и элементов критической инфраструктуры Украины", — говорится в сообщении.

Известно, что Румыния применяет усиленные меры бдительности и осуществляет постоянный мониторинг национального наземного, морского и воздушного пространства.

Также румынское Минобороны тесно сотрудничает со структурами НАТО с целью укрепления обороны на всем восточном фланге и сдерживания любой агрессии против союзнической территории.

Что известно об атаке порта в Измаиле?

Отметим, что Минобороны Великобритании 4 августа сообщило, что за последние две недели Россия активизировала атаки по портовой инфраструктуре Украины, в частности нанося удары по портам на реке Дунай в 200 метрах от границы с Румынией. Таким образом Москва ставит целью заставить международное судоходство прекратить торговлю через эти порты.

Ранее Фокус писал, что румынское медиа Pro TV вечером 2 августа сообщило, что один из российских беспилотников, которые атаковали Измаил в Одесской области, упал на территории Румынии .

После этого Минобороны Румынии опровергло информацию, обнародованную 3 августа представителями власти коммуны Чаталкиой относительно подозрений о падении на территорию страны частей беспилотника РФ, которым она атаковала порт в украинском Измаиле.

Напомним, 2 августа руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что РФ атакует регион ударными дронами Shahed. По данным Воздушных сил ВСУ, беспилотники двигались со стороны устья Дуная к морскому торговому порту в Измаиле.

В СМИ со ссылкой на неназванный источник писали, что ночной удар по порту в Измаиле нанес серьезный ущерб инфраструктуре. В частности, цены на пшеницу в Чикаго выросли на 6,5%.

Ранее сообщалось, что в ночь на 2 августа ВС РФ атаковали "Шахедами" Одесскую область . Как сообщил начальник Одесской ОГА Олег Кипер, во время ночной атаки была повреждена портовая и промышленная инфраструктура, а также элеватор. По предварительным данным, люди не пострадали.