Румунія посилить кордон НАТО після російської атаки Ізмаїлу

Місцеві правоохоронці здійснюватимуть постійний моніторинг землі, моря і повітряного простору, розповіли в Міністерстві національної оборони Румунії.

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Міністерство національної оборони рішуче засудило напад Росії на порт Ізмаїл на Дунаї й пояснило, що "прямих військових загроз національній території або територіальним водам Румунії не виявлено". Про це повідомляє пресслужба установи.

"Міністерство національної оборони рішуче засуджує збройну агресію Російської Федерації проти України та продовження невиправданих і незаконних обстрілів населених пунктів, де проживає цивільне населення, та елементів критичної інфраструктури України", — йдеться у повідомленні.

Наразі відомо, що Румунія застосовує посилені заходи пильності та здійснює постійний моніторинг національного наземного, морського і повітряного простору.

Також румунське Міноборони тісно співпрацює зі структурами НАТО з метою зміцнення оборони на всьому східному фланзі й стримування будь-якої агресії проти союзницької території.

Що відомо про атаку порту в Ізмаїлі?

Зазначимо, що Міноборони Великої Британії 4 серпня повідомило, що за останні два тижні Росія активізувала атаки по портовій інфраструктурі України, зокрема завдаючи ударів по портах на річці Дунаю за 200 метрів від кордону з Румунією. Таким чином Москва ставить за мету змусити міжнародне судноплавство припинити торгівлю через ці порти.

Раніше Фокус писав, що румунське медіа Pro TV ввечері 2 серпня повідомило, що один із російських безпілотників, які атакували Ізмаїл в Одеській області, впав на території Румунії.

Після цього Міноборони Румунії спростувало інформацію, оприлюднену 3 серпня представниками влади комуни Чаталкіой щодо підозр про падіння на територію країни частин безпілотника РФ, яким вона атакувала порт в українському Ізмаїлі.

Нагадаємо, 2 серпня керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що РФ атакує регіон ударними дронами Shahed. За даними Повітряних сил ЗСУ, безпілотники рухалися з боку гирла Дунаю до морського торговельного порту в Ізмаїлі.

У ЗМІ з посиланням на неназване джерело писали, що нічний удар по порту в Ізмаїлі завдав серйозної шкоди інфраструктурі. Зокрема, ціни на пшеницю в Чикаго зросли на 6,5%.

Раніше повідомлялось, що в ніч на 2 серпня ЗС РФ атакували "Шахедами" Одеську область. Як повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, під час нічної атаки було пошкоджено портову та промислову інфраструктуру, а також елеватор. За попередніми даними, люди не постраждали.