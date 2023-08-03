Падіння безпілотника РФ в Румунії: в Міноборони країни спростовують заяви очевидців

У Румунії заявляють, що протягом року під час повітряних атак Росії на Україну, жоден безпілотник не перетинав державний кордон.

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Міноборони Румунії спростувало інформацію, оприлюднену 3 серпня представниками влади комуни Чаталкіой щодо підозр про падіння на територію країни частин безпілотника РФ, яким вона атакувала порт в українському Ізмаїлі. Про це йдеться на сайті відомства.

Зазначається, що на місце виїздили експерти ВПС Румунії і не виявили жодних елементів, які б підтверджували поширені гіпотези.

"За оцінками структур, відповідальних за Міністерство національної оборони, не було визначено прямих військових загроз для території країни або територіальнихі вод Румунії. Безпілотники, використані Російською Федерацією в цих незаконних і невиправданих атаках, жодного разу не перетинали повітряний простір Румунії", — йдеться в повідомленні.

В Міноборони додали, що посилили заходи пильності і постійно контролюють національний сухопутний, морський і повітряний простір, співпрацюють зі структурами НАТО для посилення оборони на всьому східному фланзі і перешкоджають будь-якій агресії проти території союзників.

Раніше повідомлялося, що румунські моряки бачили, як один з російських безпілотників, які атакували Ізмаїл в Одеській області, впав на території Румунії. З їхніх слів, БПЛА мав впасти в лісі — на румунському березі Дунаю.

Також повідомлялося, що влада Румунії повідомила, що протягом наступних двох днів розмитнить до 30 суден із зерном, які очікують входу на територію країни з українських портів на Дунаї.