Нужна широкая поддержка: проукраинский премьер-министр Латвии подал в отставку

По информации журналистов, новому лидеру понадобится поддержка со стороны оппозиционных политиков, чтобы Латвия могла по-прежнему неуклонно поддерживать Украину.

Проукраинский премьер-министр Латвии Артурс Кришьянис Кариньш решил уйти со своего поста на этой неделе.

Латвия, как, впрочем, Литва, Эстония и Польша, были ведущими голосами поддержки Украины и подталкивании руководство Евросоюза и НАТО усилить давление на РФ после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Об этом сообщает Sky News.

Кришьянис Кариньш уходит в отставку под давлением со стороны расколотого парламента и после неудачных попыток включить в свое правительство представителей левых и правых политсил, отмечают британские журналисты.

Его партия "Новое единство" выберет другого кандидата позже на текущей неделе. Позиция партии по Украине вряд ли изменится, судя по всему, и следующий латвийский премьер будет следовать аналогичному курсу внешней политики и в отношении РФ.

Однако новому кандидату на пост главы государства понадобится более широкая поддержка со стороны оппозиционных политиков, чтобы Латвия могла продолжать неуклонно поддерживать Украину, отмечают журналисты.

Напомним, что в Латвии тысячи россиян получат письма с просьбой покинуть страну.

Также сообщалось, что в Литве отменили вид на жительство для 1000 россиян и белорусов после проведенного анкетирования. Одним из вопросов было: чей Крым?