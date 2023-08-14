Смерть украинского дипломата в Армении: правоохранители начали расследование

Подробностей об обстоятельствах гибели дипломата армянская полиция не сообщает, а все материалы следствия буди доставлены в следственное управление города Саван.

Правоохранители Армении начали расследование в отношении гибели временного поверенного в делах Украины Александра Сенченко, который утонул 13 августа. Об этом сообщает издание "Радио Свобода".

По данным издания, сегодня, 14 августа, министерство внутренних дел Армении и другие правоохранительные структуры начали расследование относительно смерти украинского дипломата.

В полиции Армении заявили, что материалы, связанные с утоплением гражданина Украины, направлены в следственное управление города Севан. Никаких других подробностей относительно обстоятельств гибели Сенченко пока не сообщается.

Что известно о смерти дипломата?

По данным армянских журналистов, временный поверенный в делах Украины в Армении погиб в результате вероятного утопления на озере Севан. Министерство внутренних дел Армении заявило, что тело гражданина Украины было извлечено из горного озера 13 августа.

Министерство иностранных дел Украины подтвердило, что утопленником был Александр Сенченко, который возглавлял посольство Украины в Ереване в течение последнего года.

Местные СМИ цитируют армянскую спасательную службу, которая заявила, что в воскресенье вечером спасатели на общественном пляже на озере Севан заметили мужчину на расстоянии 25 метров от берега, который исчез во время купания.

"Спасатели подплыли к месту и подняли мужчину со дна, глубина которого составляла 1,5 метра, и на резиновой моторной лодке доставили его на берег. Работники скорой помощи констатировали смерть мужчины", — говорится в сообщении.

Ранее, 13 августа в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины сообщили, что в Армении погиб временный поверенный в делах Украины Александр Сенченко . Тело дипломата нашли в озере Севан на глубине около 1,5 метра. Медики, прибывшие на место ЧП, лишь констатировали смерть мужчины.

Напомним, 20 июля стало известно о смерти советского диссидента и политзаключенного, украинского общественного деятеля, историка диссидентского движения и публициста Василия Овсиенко. Ему было 75 лет. В последние годы Овсиенко сильно болел.