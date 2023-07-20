Умер советский политзаключенный, украинский историк и публицист Василий Овсиенко (фото)

Как сообщается, в последние годы Овсиенко сильно болел. Впервые по обвинению в антисоветской агитации и пропаганде был арестован в марте 1973 года.

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На 75-м году жизни умер советский диссидент и политзаключенный, украинский общественный деятель, историк диссидентского движения и публицист Василий Овсиенко. Об этом сообщил журналист Вахтанг Кипиани у себя в Facebook.

"Не стало Василия Овсиенко – человека многочисленных добродетелей, христианина, украинского филолога, редактора, летописца движения сопротивления, популяризатора жизни и творчества Василия Стуса и других диссидентов, политзаключенного брежневско-горбачевских лагерей", — написал Кипиани.

По его словам, в последние годы Овсиенко болел. На этой неделе журналист говорил с племянниками умершего о том, чтобы перевести его в лучшее место для реабилитации.

"Это был большой и очень скромный человек, подвижник, которых единицы на миллионы", — написал Кипиани.

Василий Овсиенко Фото: Вахтанг Кипиани / Фейсбук

Кто такой Василий Овсиенко

Украинский общественный деятель, распространитель самиздата. Родился 8 апреля 1949-го года. С августа 1972 г. работал учителем украинского языка и литературы. В 1973-м году был арестован по обвинению в проведении антисоветской агитации и пропаганды. Был приговорен к 4 годам лишения свободы в лагерях строгого режима. Освободился в 1977-м, но уже в 1979-м снова был арестован и приговорен к трем годам лишения свободы. В сентябре 1988 г. вошел во Всеукраинский координационный совет Украинского Хельсинкского Союза.

Овсиенко является обладателем государственных наград, таких как орден князя Ярослава Мудрого, ордена "За заслуги" и ордена "За мужество".

Василий Овсиенко Фото: Вахтанг Кипиани / Фейсбук

Напомним, что в сети показали трезубец для щита Родины-Матери. По данным журналистов, размер стального украинского герба составил 7,5 метра на 4,5 метра. Стоимость проекта Минкульт оценил в 28 миллионов гривен.

Также сообщалось, что Юрий Горбунов снимет новый сериал за 33 миллиона гривен бюджетных средств. Фирма телеведущего уже подписала контракт на создание кинопродукта.