"Как на войне": в Махачкале взорвалась автозаправка, есть жертвы (видео)

Местные власти начали эвакуацию жителей домов, расположенных неподалеку от места взрыва. Пожару присвоен третий ранг опасности, опасаются повторных взрывов.

В России на окраине столицы Дагестана Махачкале произошел взрыв на АЗС. В результате взрыва погибли люди и начался пожар, который перекинулся на автомобили и окружающие здания. О деталях рассказало агентство "РИА Новости".

Губернатор Дагестана Сергей Мелихов подтвердил, что взрыв произошел на автозаправке на въезде в Махачкалу. Согласно предварительным данным, погибло пять человек. Предварительная причина — взрыв газового баллона.

Свидетели рассказали, что первый взрыв прогремел около 21:45 (по московскому времени). Сначала взорвалось в помещении автосервиса, расположенного неподалеку от ТЦ "Глобус". После этого огонь перекинулся на АЗС. АЗС взорвалась, загорелась. После этого загорелись и начали взрываться автомобили — речь идет, по предварительным данным, о 10 авто.

Место ЧП в Махачкале — скриншот Фото: Скриншот

Позже количество погибших возросло до десяти. Утверждают, что огонь продолжает распространяться, в частности, под угрозой окружающие дома. Также стало известно, что площадь возгорания — около 500 кв. м, а ЧП присвоили третий ранг. Есть опасность повторных взрывов, поэтому граждан вывозят в безопасное место.

Отметим, несколько дней назад глава Дагестана рассказывал о ситуации в энергетической сфере национальной республики России. По его словам, средств на ремонт сетей у республики нет — хватит только на модернизацию в Махачкале.

Напоминаем, в России в последнее время происходят взрывы и пожары в самых неожиданных местах. Например, взорвалось на складе пиротехники в Сергиевом Посаде в Подмосковье. В результате взрыва пропали без вести около десяти человек, а виновным "назначили" директора компании, владеющей складом.