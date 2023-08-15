Миллиарды для Украины: у Байдена верят, что Конгресс одобрит новую помощь Киеву, — СМИ

Журналисты отметили, что Байден запросил более 24 млрд долларов дополнительного финансирования. Среди них 13 млрд предназначены для сферы безопасности и 7,3 млрд долларов на экономическую и гуманитарную помощь Украине.

Администрация президента США Джо Байдена считает, что Конгресс примет правильное решение о выделении дополнительных миллиардов военной и гуманитарной помощи для Украины. Об этом пишет издание CNN со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, скорее всего, Конгресс одобрит выделение 24 млрд долларов, которые запросил Джо Байден, несмотря на то, что часть членов Республиканской партии в Палате представителей негативно высказывались о дополнительных средствах для Украины.

"Эта поддержка будет продолжаться, поскольку мы работаем вместе, чтобы убедиться, что украинский народ имеет все, что нужно, чтобы продолжать храбро бороться за свою свободу", — сказала Жан-Пьер.

Жан-Пьер сказал, что директор Управления и бюджета Шаланда Янг и члены президентской команды по законодательным вопросам провели большое количество консультаций с законодателями на местах. Обеим сторонам объяснили необходимость выделения средств и экстренный характер запроса.

Журналисты напомнили, что в четверг 10 августа Джо Байден запросил более 24 млрд долларов дополнительного финансирования. Среди них 13 млрд предназначены для сферы безопасности и 7,3 млрд долларов на экономическую и гуманитарную помощь Украине.

В письме Конгрессу в четверг администрация Байдена запросила более 24 миллиардов долларов дополнительного финансирования, в том числе более 13 миллиардов долларов на помощь в сфере безопасности и 7,3 миллиарда долларов на экономическую и гуманитарную помощь Украине.

Напомним, что американские журналисты писали, что Байден испытывает Конгресс США, прося денег на помощь ВСУ. СМИ сообщили, что американский лидер сделал поддержку Украины визитной карточкой своей внешней политики. Он утверждает, что для американской безопасности важно противостоять агрессии в Европе.