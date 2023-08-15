"Есть время сдаться": Дональду Трампу предъявили четвертое обвинение

Бывшего президента США обвинили в попытке отменить свое поражение на выборах 2020 года в штате Джорджия. По словам окружного прокурора Фани Уиллис, фигурантам расследования установили дедлайн до 25 августа, иначе они будут арестованы.

Бывшему президенту США Дональду Трампу 14 августа было предъявлено четвертое обвинение в совершении уголовного преступления. Большое жюри Джорджии вынесло широкомасштабный обвинительный акт, в котором экс-президента обвиняют в попытке отменить поражение на выборах 2020 года в штате Джорджия, сообщает Reuters.

Обвинения, выдвинутые окружным прокурором Фултон Фани Уиллис, усугубляют юридические проблемы, с которыми столкнулся Трамп.

В обширном 98-страничном обвинительном заключении перечислены 19 обвиняемых. Всем подсудимым было предъявлено обвинение в рэкете, который используется для преследования членов организованных преступных групп и влечет за собой наказание до 20 лет лишения свободы.

Среди обвиняемых бывший адвокат Трампа Руди Джулиани, бывший глава администрации Белого дома Марк Медоуз и бывший юрист Белого дома Джон Истман, бывший сотрудник министерства юстиции Джеффри Кларк, а также Сидни Пауэлл и Дженна Эллис (адвокаты Трампа).

В обвинительном заключении говорится, что подсудимые "сознательно и умышленно присоединились к заговору с целью незаконно изменить итоги выборов в пользу Трампа".

"У Трампа и других обвиняемых есть время до полудня по восточному времени (16:00 по Гринвичу) в пятницу, 25 августа, чтобы сдаться добровольно, а не быть арестованным", — сказала Уиллис. Она заявила, что намерена судить всех 19 подсудимых вместе.

"Это одностороннее представление большого жюри опиралось на свидетелей, которые питают свои личные и политические интересы", — говорится в заявлении адвокатов Трампа Дрю Финдлинг, Дженнифер Литтл и Марисса Голдберг.

"Мы с нетерпением ждем подробного рассмотрения этого обвинительного акта, который, несомненно, столь же ошибочен и неконституционен, как и весь этот процесс", — добавили адвокаты бывшего президента.

Трамп стал первым бывшим президентом в истории США, которому предъявлены уголовные обвинения.

Напомним, 4 августа сообщалось, что бывший американский президент не признал своей вины по делу о штурме Капитолия. После судебного заседания он назвал предъявленное ему обвинение "преследованием" и сказал, что это "очень печальный день для Америки".

Также, 1 августа Большое федеральное жюри предъявило бывшему президенту США Дональду Трампу обвинение. Экс-президента обвиняют в попытках повлиять на выборы 2020 года, которые привели к штурму Капитолия США 6 января 2021 года.