"Зацепил грунт": в РФ разбился учебный самолет, погиб командир авиационной базы, — росСМИ

Инцидент произошел во время учебных полетов, еще один член экипажа был госпитализирован. По информации медиа, Л-39 "Альбатрос" не попал в полосу для посадки и столкнулся с башней радиосвязи.

14 августа в Краснодарском крае при заходе на посадку разбился учебный самолет Л-39 "Альбатрос". В результате происшествия погиб один из членов экипажа. Об этом со ссылкой на Министерство обороны РФ сообщили в "РИА Новости".

"Самолет упал в пределах аэродрома. Разрушений и пострадавших на земле нет. Причина аварии устанавливается", — отметили журналисты.

15 августа стало известно имя погибшего в результате падения Л-39. По данным телеграм-канала Baza, речь идет о командире учебной авиационной базы города Майкоп Вадиме Гурове.

В медиа проинформировали, что инцидент произошел в Республике Адыгея, столицей которой является Майкоп. Сообщается, что самолет разбился вечером 14 августа во время проведения учебных полетов.

"Со слов источников, при посадке самолет не попал на полосу и задел грунт, после чего столкнулся с башней радиосвязи ближней навигации. Полковник Гуров, который находился в самолете, погиб на месте", — передали авторы контента.

Фото Вадима Гурова, обнародованное в Baza Фото: Baza

В посте указано, что кроме Гурова в самолете находился старший летный инструктор главного летно-испытательного центра города Ахтубинск Михаил Липаткин. Он получил ранения в результате аварии и был госпитализирован.

Напомним, 12 августа сообщалось об аварии самолета Су-30 в Калининградской области России. В СМИ отмечали, что причиной стала техническая неисправность борта. Экипаж не успел катапультироваться и погиб в результате инцидента.

Ранее, 2 августа, в Краснодарском крае разбился частный гидросамолет. В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре информировали, что на борту находились два человека, обоих позже объявили погибшими.