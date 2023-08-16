"Эксперименты США": Минобороны РФ пугает россиян членистоногими и конго-крымской лихорадкой

Представитель российского Минобороны Игорь Кириллов сказал, что в Украине изучалась возможность использования членистоногих для распространения риккетсий, вируса клещевого энцефалита, а также возбудителей конго-крымской геморрагической лихорадки и хантавирусов.

Министерство обороны РФ пугает россиян "экспериментами США в Украине", связанными с исследованием членистоногих, хантавирусов и конго-крымской геморрагической лихорадки в рамках разработки биологического оружия. Об этом сообщает российское издание Интерфакс со ссылкой на заявление начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова на брифинге, а также Российская газета и Известия.

"Представители института (инфекционных болезней сухопутных войск США — ред.) активно вели (в Украине — ред.) проекты под кодовым названием UP-1 и UP-8. В рамках этих проектов изучалась возможность использования членистоногих для распространения риккетсий (род бактерий — ред.), вируса клещевого энцефалита, а также возбудителей конго-крымской геморрагической лихорадки и хантавирусов", — заявил Игорь Кириллов.

Кирилов не впервые делает подобные заявления. В марте 2022 года он утверждал, что проект UP-1 по изучению риккетсий и вируса клещевого энцефалита у членистоногих развернут на северо-западе Украины.

Про конго-крымскую лихорадку Кириллов рассказывал в июле прошлого года, заявляя, что Германия якобы проводила в Украине "скрининг восприимчивости местного населения к конго-крымской лихорадке", чтобы выявлять новые региональные генотипы вируса.

"Проекты американского военного ведомства (в разных странах — ред.) направлены, прежде всего, на изучение потенциальных агентов биологического оружия – сибирской язвы, туляремии, коронавирусов, а также возбудителей экономически значимых инфекций – патогенного гриппа птиц, африканской чумы свиней", — сообщил он.

Напомним, что в РФ заявляли, что Министерство энергетики США якобы вербовало в Украине специалистов с опытом и знаниями в области оружия массового поражения. В Минобороны РФ выяснили, что главным фигурантом в реализации проектов США на территории Украины был бывший сотрудник упомянутой лаборатории Ричард Веллер.

А в прошлом году президент РФ Владимир Путин заявлял, что Пентагон якобы создал десятки биолабораторий по изучению специфики опасных заболеваний. По его словам, на территории Украины разрабатывали "компоненты биологического оружия".