4,5 тысячи "вагнеровцев" вынуждают реагировать: Литва закрывает КПП на границе с Беларусью

По данным медиа, соответствующее решение уже приняло правительство. По словам главы литовского МВД Агне Билотайте, страны Балтии и Польша готовятся полностью закрывать границы с Беларусью.

18 августа Литва закроет два пункта пропуска на границе с Беларусью — "Шумскас" и "Тверячюс". Соответствующее решение правительство приняло во время заседания 16 августа, как сообщили в LRT.

В материале говорится, что такое решение Литвы — это реакция на "изменения геополитической ситуации и угрозы национальной безопасности", а также мера для предотвращения контрабанды товаров.

Транспортные потоки планируют перенаправить на недавно реконструированный КПП "Медники". Журналисты отметили, что там в отличие от двух пропускных пунктов, которые вскоре закроют, пограничники применяют рентгеновскую систему контроля.

Сейчас через "Шумскас" пропускают только легкий транспорт, а через "Тверячюс" — легкий и пустой грузовой.

Более того, министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что страны Балтии и Польша обсудят возможность полного закрытия границ с Беларусью. По ее словам, окончательные акценты в этом вопросе политики примут уже в этом месяце.

"Мы договорились, что сейчас согласовываем технические действия и алгоритмы на техническом уровне, как бы это выглядело, если бы такое региональное решение было принято, если бы это сделали одновременно страны Балтии и Польша", — отметила Билотайте.

В СМИ проинформировали, что после закрытия КПП "Шумскас" и "Тверячюс" продолжат работать еще четыре пропускных пункта на границе с Беларусью. Пограничников, служивших на закрытых участках, перенаправят в другие точки.

"Конечно, наш главный фокус и цель — чтобы на границе было как можно больше пограничников, потому что именно там нам нужно наибольшее количество офицеров", — подчеркнула министр.

В материале указано, что по подсчетам Литвы и Польши сейчас в Беларуси находятся около четырех тысяч наемников российской ЧВК "Вагнер". Часть из них размещена вблизи границ. В литовской ГПС предположили, что количество "вагнеровцев" может достигать даже 4,5 тысячи человек.

Напомним, 9 августа стало известно, что на пограничных пунктах Литвы установили стенды с рекомендацией не выезжать в Беларусь и не рисковать своей безопасностью. Предупреждение содержит слова, что литовцы "могут не вернуться" в случае пересечения границы.

Ранее, 3 августа, президент Литвы Гитанас Науседа оценил количество наемников ЧВК "Вагнер" на территории Беларуси. Он заявил, что количество вражеских бойцов уже составляет более четырех тысяч человек и может вырасти до 10 тысяч.