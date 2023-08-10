"Можете не вернуться оттуда": на границе Литвы и Беларуси появились предупреждающие знаки

По сообщению МИД Литовской Республики, правительство настоятельно не рекомендует гражданам ездить в Беларусь, так как они могут стать потенциальной мишенью белорусских спецслужб.

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В Литве на пограничном пункте Мядининкай 9 августа состоялась пресс-конференция вице-министра иностранных дел Литвы Мантаса Адоменаса, вице-министра внутренних дел Арнольдоса Абрамавичюса в ходе которой были представлены установленные на пограничных пунктах стенды, напоминающие гражданам Литвы о рекомендации не выезжать в Беларусь, не рисковать своей безопасностью, сообщает пресс-служба Министерство иностранных дел Литовской Республики.

"Не рискуйте своей безопасностью — не ездите в Беларусь. Вы можете не вернуться оттуда", — гласит предупреждение на английском и литовском языках, написанное на щитах. Таким образом политики решили напомнить, что правительство Литвы настоятельно не рекомендует своим гражданам ездить в эту страну.

По сообщению МИД Литвы, граждане Литвы могут быть незаконно задержаны после предъявления им сфабрикованных обвинений. Выезжающих граждан Литвы допрашивают на пограничных пунктах, используя шантаж и психологическое давление, принуждают к сотрудничеству. Во время допросов на границе у путешествующих изымают смарт-устройства — проверяются телефоны, компьютеры, контакты, переписка и другая информация, которая в дальнейшем может быть использована не только против них самих, но и против членов их семей, родственников и знакомых.

"Повышение агрессивности минского режима способствовало дестабилизации региональной безопасности, росту напряженности на границе с членами НАТО, в том числе с Литвой, и увеличению риска того, что каждый гражданин Литвы может стать потенциальной мишенью белорусских структур безопасности", — заявил вице-министр иностранных дел Адоменас.

Напомним, 5 августа сообщалось, что Литва объявила о новом пакете военной помощи Украине. В литовском Минобороны заявили, что предоставят защитникам ЗРК и военное оборудование. Также страна помогает с лечением и реабилитацией украинских бойцов.

Ранее, 4 августа, стало известно, что Литва отменила вид на жительство для 1000 россиян и белорусов. Литовские власти предложили россиянам и белорусам ответить на ряд вопросов и выяснить их отношение к войне в Украине, статусу Крымского полуострова и других оккупированных территорий.