Спросили, чей Крым? Литва отменила вид на жительство для 1000 россиян и белорусов

Литовские власти предложили россиянам и белорусам ответить на ряд вопросов и выяснить их отношение к войне в Украине, статусу Крымского полуострова и других аннексированных территорий. Некоторых обязали в течение месяца выехать из страны.

Related video

Власти Литвы объявили больше 1000 человек из Беларуси и России как таких, которые представляют угрозу национальной безопасности страны, и лишили вида на жительство. Об этом сообщает Sky News.

Список лиц составили после анкетирования. Россиянам и белорусам предложили ответить на ряд вопросов, чтобы выяснить их отношение к войне в Украине, статусу Крыма и других аннексированных территорий.

В общей сложности по результатам опроса составили список из 1164 человек: 910 — выходцы из Беларуси и 254 — из РФ.

Некоторым из лишенных разрешения на проживание лицам позволят обжаловать такое решение в суде, другим же предоставили месяц, чтобы покинуть страну, сообщили в департаменте миграции.

Литва вышла из состава СССР и провозгласила свою независимость более 30 лет назад, сейчас страна состоит в НАТО и Европейском Союзе.

С начала полномасштабной войны в Украине Литва поддерживает Киев и стала местом убежища для перемещенных украинцев.

Напомним, что 29 июля сообщалось, что из-за возможных провокаций Литва и Польша хотят закрыть границу с Беларусью. Заместитель главы МВД Литвы Арнольдас Абрамавичюс рассказал, что около 1200 наемников ЧВК "Вагнер" дислоцированы в Беларуси.

Также сообщалось, что президент Литвы Гитанас Науседа предположил, что численность наемников из ЧВК Евгения Пригожина в Беларуси может возросли до 10 тысяч.