"Сохраняйте веру": Блинкен поговорил с американцем, которого в РФ осудили на 16 лет, — CNN

По словам журналистов, бывший морской пехотинец армии США находится в заключении уже около 4 лет. Его содержат в Мордовии за якобы шпионаж.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен поговорил по телефону с американцем Полом Уиланом, которого в РФ приговорили к 16 годам заключения за шпионаж. Об этом пишет издание CNN со ссылкой на свои источники.

По словам журналистов, высокопоставленный американский дипломат рассказал Уилану, чтобы он сохранял веру.

"Мы делаем все возможное, чтобы вернуть вас домой как можно скорее", — сказал Уилан.

Издание пишет, что это второй раз, когда Блинкен говорил с Уиланом, который находится под стражей более 4 лет.

В материале говорится, что правительство США считает Уилана ошибочно обвиненным в шпионаже. Он находится в месте заключения в Мордовии. У него есть возможность говорить по телефону.

Источник рассказал журналистам, что Штаты пытаются договориться с Россией, чтобы она вернула Уилана и задержанного репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича домой.

"Если мы не можем сделать это на основе того, что доступно нам сейчас, нам нужно выяснить, что для этого нужно, чтобы мы могли вернуть наших людей домой", — сказал чиновник.

Арест Пола Уилана в России: что известно

Напомним, что 28 Отметим, 28 декабря 2018 года в Москве сотрудники ФСБ РФ задержали, как предполагалось, гражданина США Пола Уилана якобы "при проведении шпионской акции". Возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ "шпионаж".

Позже стало известно, что США запросили консульский доступ к Уилану. Он оказался бывшим морским пехотинцем американской армии. А тогдашний госсекретарь США Майк Помпео потребовал у России возвращения задержанного Пола Уилана.

Затем в 2020-м году Пола Уилана осудили на 16 лет за шпионаж. Обвинение запрашивало для подсудимого 18 лет колонии. Сам Уилан в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Он также сообщил, что намерен обжаловать приговор.