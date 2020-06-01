Сам Уилан в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался

Суд в Москве 15 июня приговорил американца Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в шпионаже.

Об этом сообщает РИА Новости.

Обвинение запрашивало для подсудимого 18 лет колонии. Сам Уилан в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Он также сообщил, что намерен обжаловать приговор.

Адвокат Уилана Владимир Жеребенков сообщил о возможности обмена на Константина Ярошенко или Виктора Бута, которые находятся в американских тюрьмах.

"Служба внешней разведки ведет разговоры о том, что Уилана могут обменять на Бута или Ярошенко (...), они ведутся с декабря", – сказал Жеребенков.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва не раз предлагала Вашингтону варианты обмена граждан, отбывающих наказание в тюрьмах.

Посол США в России Джон Салливан заявил, что разочарован приговором: "Я глубоко разочарован. Американский гражданин был приговорен к 16 годам <...> за преступление, вина в котором была абсолютно не доказана".

28 декабря 2018 года в Москве сотрудники ФСБ РФ задержали гражданина США Пола Уилана якобы "при проведении шпионской акции". Возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ "шпионаж".

На изъятой у Уилана флешке была обнаружена информация, составляющая государственную тайну. Адвокат Уилана заявил, что на флешке были личные сведения о его отдыхе в России во время предыдущих посещений.

По версии следствия и суда, бывший американский пехотинец просил и получил от действующего сотрудника ФСБ флеш-карту с данными о подразделении, в котором он служил. Пол Уилан был задержан в гостинице "Метрополь" сразу после получения флешки, поскольку ее передача проходила под контролем контрразведчиков.

Позже стало известно, что США запросили консульский доступ к своему гражданину. А госсекретарь США Майк Помпео потребовал у России возвращения задержанного Пола Уилана.

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