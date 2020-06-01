В России американца Пола Уилана осудили на 16 лет за шпионаж
Сам Уилан в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался
Суд в Москве 15 июня приговорил американца Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в шпионаже.
Об этом сообщает РИА Новости.
Обвинение запрашивало для подсудимого 18 лет колонии. Сам Уилан в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Он также сообщил, что намерен обжаловать приговор.
Адвокат Уилана Владимир Жеребенков сообщил о возможности обмена на Константина Ярошенко или Виктора Бута, которые находятся в американских тюрьмах.
"Служба внешней разведки ведет разговоры о том, что Уилана могут обменять на Бута или Ярошенко (...), они ведутся с декабря", – сказал Жеребенков.
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва не раз предлагала Вашингтону варианты обмена граждан, отбывающих наказание в тюрьмах.
Посол США в России Джон Салливан заявил, что разочарован приговором: "Я глубоко разочарован. Американский гражданин был приговорен к 16 годам <...> за преступление, вина в котором была абсолютно не доказана".
28 декабря 2018 года в Москве сотрудники ФСБ РФ задержали гражданина США Пола Уилана якобы "при проведении шпионской акции". Возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ "шпионаж".
На изъятой у Уилана флешке была обнаружена информация, составляющая государственную тайну. Адвокат Уилана заявил, что на флешке были личные сведения о его отдыхе в России во время предыдущих посещений.
По версии следствия и суда, бывший американский пехотинец просил и получил от действующего сотрудника ФСБ флеш-карту с данными о подразделении, в котором он служил. Пол Уилан был задержан в гостинице "Метрополь" сразу после получения флешки, поскольку ее передача проходила под контролем контрразведчиков.
Позже стало известно, что США запросили консульский доступ к своему гражданину. А госсекретарь США Майк Помпео потребовал у России возвращения задержанного Пола Уилана.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее власти США задержали в аэропорту Майами гражданина Мексики, который подозревается в работе на российские спецслужбы. По данным следствия, Эктор Алехандро Кабрера Фуэнтес занимался ученой деятельностью в Сингапуре, где был завербован россиянами. Затем он приехал в Москву, где встретился с российским чиновником и получил задание: заполучить номер автомобиля высокопоставленного чиновника США, лично не делая снимков.
- Сотрудники Службы безопасности Украины за 2019 год разоблачили 6 шпионов, которые работали под прикрытием в дипломатических представительствах.