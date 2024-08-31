Поверил в удачу: мужчина предсказал выигрыш в лотерею и сорвал джекпот

Кэмерон Вик работающий водителем доставки, рассказал о своей будущей победе человеку, который ехал с ним по маршруту. Сейчас мужчина планирует ремонт дома.

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37-летний Кэмерон Вик из штата Северная Каролина (США), заявивший о своем намерении выиграть джекпот лотереи Cash 5, оправдал свое предсказание, получив приз в размере 160 756 долларов (чуть более 6,6 млн гривен). Об этом пишет UPI.

Мужчина рассказал сотрудникам Образовательной лотереи Северной Каролины, что был уверен в своих шансах, когда купил билет стоимостью 1 доллар на розыгрыш Cash 5 20 августа, воспользовавшись веб-сайтом лотереи.

"Это было просто импульсивное решение. Я просто решил сыграть", — сказал он.

Американец, работающий водителем UPS (международная доставка), рассказал о своей уверенности человеку, который ехал с ним по маршруту.

"Я сказал, что собираюсь выиграть по этому лотерейному билету", — вспоминает он.

Предсказание Вика сбылось и он выиграл джекпот в размере 160 756 долларов (чуть более 6,6 млн гривен). Он быстро рассказал о своей удаче одному из друзей.

"Он обнял меня и расплакался", — говорит Вик.

Мужчина также рассказал, что большая часть его выигрыша пойдет на ремонт дома.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина рассказал о трудностях в семье после победы в лотерее. Победитель лотереи поделился подробностями личной жизни, которая оказалась гораздо труднее, чем он думал. Многие люди поспеши поддержать мужчину в соцсетях.

Также стало известно, что мужчине не хватило цифры, чтобы сорвать джекпот, но он выиграл его на следующий день. Счастливый победитель лотереи думал, что выиграл 1 доллар, но на самом деле он стал обладателем главного приза.