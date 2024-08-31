Повірив в удачу: чоловік передбачив виграш у лотерею і зірвав джекпот

Кемерон Вік, який працює водієм доставки, розповів про свою майбутню перемогу людині, яка їхала з ним маршрутом. Зараз чоловік планує ремонт будинку.

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37-річний Кемерон Вік зі штату Північна Кароліна (США), який заявив про свій намір виграти джекпот лотереї Cash 5, виправдав своє передбачення, отримавши приз у розмірі 160 756 доларів (трохи більше ніж 6,6 млн гривень). Про це пише UPI.

Чоловік розповів співробітникам Освітньої лотереї Північної Кароліни, що був упевнений у своїх шансах, коли купив білет вартістю 1 долар на розіграш Cash 5 20 серпня, скориставшись веб-сайтом лотереї.

"Це було просто імпульсивне рішення. Я просто вирішив зіграти", — сказав він.

Американець, який працює водієм UPS (міжнародна доставка), розповів про свою впевненість людині, яка їхала з ним за маршрутом.

"Я сказав, що збираюся виграти за цим лотерейним білетом", — згадує він.

Пророцтво Віка збулося і він виграв джекпот у розмірі 160 756 доларів (трохи більше ніж 6,6 млн гривень). Він швидко розповів про свою удачу одному з друзів.

"Він обійняв мене і розплакався", — каже Вік.

Чоловік також розповів, що більша частина його виграшу піде на ремонт будинку.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік розповів про труднощі в сім'ї після перемоги в лотереї. Переможець лотереї поділився подробицями особистого життя, яке виявилося набагато важчим, ніж він думав. Багато людей поспіши підтримати чоловіка в соцмережах.

Також стало відомо, що чоловікові не вистачило цифри, щоб зірвати джекпот, але він виграв його наступного дня. Щасливий переможець лотереї думав, що виграв 1 долар, але насправді він став володарем головного призу.