В России на Камчатке пропал вертолет: на борту было более 20 человек (фото)

Вертолет Ми-8 с туристами вылетел утром 31 августа с площадки в районе вулкана Вачкажец в село Николаевка, расположенное за 25 км. В назначенное время судно на связь не вышло.

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На Камчатке в районе вулкана Вачкажец ищут пропавший вертолет Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" с тремя членами экипажа и 19 туристами на борту. Об этом сообщает российское агентство РИА Новости.

На поиски пропавшего вертолета вылетел другой Ми-8. Еще один вертолет и наземная группа спасателей готовы отправиться по маршруту пропавшего воздушного судна. Однако наблюдение с воздуха не принесло результатов из-за ухудшившейся погоды, сообщил губернатор Владимир Солодов.

"Выдвинулись две группы спасателей с самого Вачкажца и из района поселка Николаевка. Основные усилия сейчас сосредоточены вдоль долины реки Быстрая, вдоль которой должен был двигаться вертолет", — рассказал он.

Глава региона добавил, что несмотря на темное время суток и ухудшающиеся погодные условия, работа будет проводиться до тех пор, пока это не станет сопряжено с рисками для жизни и здоровья самих спасателей.

Борт перестал выходить на связь как только вылетел с вулкана Вачкажец в поселок Николаевка. Ему предстояло пролететь 25 километров, время в пути занимает несколько минут, отмечает Telegram-канал Mash.

Капитан воздушного судна Денис Блещик Фото: 112

Следственный комитет РФ проводит проверку по нарушению правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Кроме того, после пропажи вертолета возбуждено уголовное дело.

По данным Mash, тур к вулкану мог организовать основатель сообщества туроператоров "Большая страна" Михаил Репников. Вместе с ним на борту находилась его жена и коллега Юлия.

Михаил Репников Юлия Репникова

Отметим, что сейчас на Камчатке уже ночь. Согласно прогнозу погоды, на полуострове идет дождь, который не прекратится до понедельника, 2 сентября.

Где пропал вертолет

Гора Вачкажец высотой 1556 м над уровнем моря является наивысшой точкой Южно-Быстринского хребта и расположена в 80 км к западу от Петропавловска-Камчатского.

Как отмечают открытые источники, гору ошибочно считают вулканом. Памятник природы регионального значения с водопадами и озером Тахколоч является популярным туристическим объектом.

Напомним, в ночь на 14 марта в Магаданской области России разбился вертолет Ми-8. На его борту находились 17 рабочих-вахтовиков.

19 июля в Якутии с радаров исчез вертолет Robinson R44II. На его борту были три специалиста ФСБ.