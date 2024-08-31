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Мир

В России на Камчатке пропал вертолет: на борту было более 20 человек (фото)

вертолет, Ми-8, Витязь-Аэро, Камчатка
Фото: 112 | Вертолет Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро"

Вертолет Ми-8 с туристами вылетел утром 31 августа с площадки в районе вулкана Вачкажец в село Николаевка, расположенное за 25 км. В назначенное время судно на связь не вышло.

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На Камчатке в районе вулкана Вачкажец ищут пропавший вертолет Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" с тремя членами экипажа и 19 туристами на борту. Об этом сообщает российское агентство РИА Новости.

На поиски пропавшего вертолета вылетел другой Ми-8. Еще один вертолет и наземная группа спасателей готовы отправиться по маршруту пропавшего воздушного судна. Однако наблюдение с воздуха не принесло результатов из-за ухудшившейся погоды, сообщил губернатор Владимир Солодов.

"Выдвинулись две группы спасателей с самого Вачкажца и из района поселка Николаевка. Основные усилия сейчас сосредоточены вдоль долины реки Быстрая, вдоль которой должен был двигаться вертолет", — рассказал он.

Глава региона добавил, что несмотря на темное время суток и ухудшающиеся погодные условия, работа будет проводиться до тех пор, пока это не станет сопряжено с рисками для жизни и здоровья самих спасателей.

Борт перестал выходить на связь как только вылетел с вулкана Вачкажец в поселок Николаевка. Ему предстояло пролететь 25 километров, время в пути занимает несколько минут, отмечает Telegram-канал Mash.

Капитан воздушного судна Денис Блещик Fullscreen
Капитан воздушного судна Денис Блещик
Фото: 112

Следственный комитет РФ проводит проверку по нарушению правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Кроме того, после пропажи вертолета возбуждено уголовное дело.

По данным Mash, тур к вулкану мог организовать основатель сообщества туроператоров "Большая страна" Михаил Репников. Вместе с ним на борту находилась его жена и коллега Юлия.

Михаил Репников Fullscreen
Михаил Репников
Юлия Репникова Fullscreen
Юлия Репникова

Отметим, что сейчас на Камчатке уже ночь. Согласно прогнозу погоды, на полуострове идет дождь, который не прекратится до понедельника, 2 сентября.

Где пропал вертолет

Гора Вачкажец высотой 1556 м над уровнем моря является наивысшой точкой Южно-Быстринского хребта и расположена в 80 км к западу от Петропавловска-Камчатского.

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Как отмечают открытые источники, гору ошибочно считают вулканом. Памятник природы регионального значения с водопадами и озером Тахколоч является популярным туристическим объектом.

Напомним, в ночь на 14 марта в Магаданской области России разбился вертолет Ми-8. На его борту находились 17 рабочих-вахтовиков.

19 июля в Якутии с радаров исчез вертолет Robinson R44II. На его борту были три специалиста ФСБ.