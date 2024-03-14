В Магаданской области РФ разбился вертолет Ми-8: есть пострадавшие (фото)

РосСМИ сообщают, что на борту находились 20 человек. Машина попала в снежный заряд, из-за чего отказал двигатель и пришлось совершить экстренную посадку.

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В ночь на 14 марта в Магаданской области России разбился вертолет Ми-8. Об этом сообщил губернатор Магаданской области Сергей Носов у себя в Telegram.

"На место ЧП с вертолетом а/к "Дальнереченск Авиа" в Северо-Эвенский округ направлены спасательная группа и медики. Они вылетели экстренными рейсами "Авиации Колымы" для помощи и эвакуации пострадавших", — написал он.

Предполагаемое место падения вертолета Ми-8 Фото: Сергей Носов/Telegram

Также российский Telegram-канал Mash сообщил, что на вертолете летели вахтовики. Сообщается об одном погибшем и нескольких раненых.

"Судно потерпело крушение в Северо-Эвенском районе. Вместимость вертолета — 22 человека", — сказано в сообщении.

Позже администраторы канала заявили, что пилоты Ми-8 сообщили диспетчерам об отказе двигателя на 13 километре полета. Машина попала в снежный заряд, из-за чего отказал двигатель и пришлось совершить экстренную посадку. Всего на борту находились 17 рабочих и три члена экипажа.

"Вертолет летел по маршруту Сопка Кварцевая — Омсукчан. Компания, выполнявшая транспортировку вахтовиков, — "Дальнереченск Авиа", — сказано в сообщении.

Позже канал написал, что рабочие, которые находились на вертолеты, работают в компании "Полиметалл". Это предприятие не так давно объявило о полном закрытии сделки по продаже бизнеса. Вахтовики летели с месторождения по добыче золота "Сопка Кварцевая".

"К спасательной операции привлечены два вертолета и наземная техника повышенной проходимости. Использование поисковой авиации пока затруднено из-за сложных метеоусловий в районе", — сказано в сообщении.

Где находится Магаданская область

Область на северо-востоке России. Административным центром является город Магадан. Южные границы области проходят по берегу Охотского моря. На территории области многолетняя мерзлота распространена повсеместно.

Магаданская область на карте Фото: Google Maps

Напомним, 12 марта стало известно, что в России упал военно-транспортный самолет Ил-76. После взлета загорелся двигатель самолета, после чего часть от него отвалилась. Борт оказался наполовину разрушен. Экипаж пытался совершить аварийную посадку, однако не смог.