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Военный Фокус

В Магаданской области РФ разбился вертолет Ми-8: есть пострадавшие (фото)

Вертолет Ми-8, ВС РФ, Россия, фото
Фото: ТАСС | Вертолет Ми-8

РосСМИ сообщают, что на борту находились 20 человек. Машина попала в снежный заряд, из-за чего отказал двигатель и пришлось совершить экстренную посадку.

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В ночь на 14 марта в Магаданской области России разбился вертолет Ми-8. Об этом сообщил губернатор Магаданской области Сергей Носов у себя в Telegram.

"На место ЧП с вертолетом а/к "Дальнереченск Авиа" в Северо-Эвенский округ направлены спасательная группа и медики. Они вылетели экстренными рейсами "Авиации Колымы" для помощи и эвакуации пострадавших", — написал он.

Вертолет Ми-8,РФ, Россия, фото Fullscreen
Предполагаемое место падения вертолета Ми-8
Фото: Сергей Носов/Telegram

Также российский Telegram-канал Mash сообщил, что на вертолете летели вахтовики. Сообщается об одном погибшем и нескольких раненых.

"Судно потерпело крушение в Северо-Эвенском районе. Вместимость вертолета — 22 человека", — сказано в сообщении.

Позже администраторы канала заявили, что пилоты Ми-8 сообщили диспетчерам об отказе двигателя на 13 километре полета. Машина попала в снежный заряд, из-за чего отказал двигатель и пришлось совершить экстренную посадку. Всего на борту находились 17 рабочих и три члена экипажа.

"Вертолет летел по маршруту Сопка Кварцевая — Омсукчан. Компания, выполнявшая транспортировку вахтовиков, — "Дальнереченск Авиа", — сказано в сообщении.

Позже канал написал, что рабочие, которые находились на вертолеты, работают в компании "Полиметалл". Это предприятие не так давно объявило о полном закрытии сделки по продаже бизнеса. Вахтовики летели с месторождения по добыче золота "Сопка Кварцевая".

"К спасательной операции привлечены два вертолета и наземная техника повышенной проходимости. Использование поисковой авиации пока затруднено из-за сложных метеоусловий в районе", — сказано в сообщении.

Где находится Магаданская область

Область на северо-востоке России. Административным центром является город Магадан. Южные границы области проходят по берегу Охотского моря. На территории области многолетняя мерзлота распространена повсеместно.

Магаданская область, Россия, карта Fullscreen
Магаданская область на карте
Фото: Google Maps

Напомним, 12 марта стало известно, что в России упал военно-транспортный самолет Ил-76. После взлета загорелся двигатель самолета, после чего часть от него отвалилась. Борт оказался наполовину разрушен. Экипаж пытался совершить аварийную посадку, однако не смог.