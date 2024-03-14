У Магаданській області РФ розбився вертоліт Мі-8: є постраждалі (фото)

РосЗМІ повідомляють, що на борту перебували 20 осіб. Машина потрапила в сніговий заряд, через що відмовив двигун і довелося здійснити екстрену посадку.

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У ніч на 14 березня в Магаданській області Росії розбився вертоліт Мі-8. Про це повідомив губернатор Магаданської області Сергій Носов у себе в Telegram.

"На місце НП із вертольотом а/к "Дальнереченськ Авіа" до Північно-Евенського округу направлено рятувальну групу і медиків. Вони вилетіли екстреними рейсами "Авіації Колими" для допомоги та евакуації постраждалих", — написав він.

Передбачуване місце падіння вертольота Мі-8 Фото: Сергей Носов/Telegram

Також російський Telegram-канал Mash повідомив, що на вертольоті летіли вахтовики. Повідомляють про одного загиблого і кількох поранених.

"Судно зазнало аварії в Північно-Евенському районі. Місткість вертольота — 22 людини", — ідеться в повідомленні.

Пізніше адміністратори каналу заявили, що пілоти Мі-8 повідомили диспетчерам про відмову двигуна на 13 кілометрі польоту. Машина потрапила в сніговий заряд, через що відмовив двигун і довелося здійснити екстрену посадку. Загалом на борту перебували 17 робітників і три члени екіпажу.

"Вертоліт летів за маршрутом Сопка Кварцова — Омсукчан. Компанія, що виконувала транспортування вахтовиків, — "Дальнереченськ Авіа", — ідеться в повідомленні.

Пізніше канал написав, що робітники, які перебували на вертольоти, працюють у компанії "Поліметалл". Це підприємство не так давно оголосило про повне закриття угоди з продажу бізнесу. Вахтовики летіли з родовища з видобутку золота "Сопка Кварцова".

"До рятувальної операції залучено два вертольоти і наземну техніку підвищеної прохідності. Використання пошукової авіації поки ускладнене через складні метеоумови в районі", — ідеться в повідомленні.

Де знаходиться Магаданська область

Область на північному сході Росії. Адміністративним центром є місто Магадан. Південні кордони області проходять берегом Охотського моря. На території області багаторічна мерзлота поширена повсюдно.

Магаданська область на карті Фото: Google Maps

Нагадаємо, 12 березня стало відомо, що в Росії впав військово-транспортний літак Іл-76. Після зльоту загорівся двигун літака, після чого частина від нього відвалилася. Борт виявився наполовину зруйнованим. Екіпаж намагався здійснити аварійну посадку, однак не зміг.