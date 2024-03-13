Байден передав ЗСУ ракети ATACMS M39: минулого разу вони знищили багато вертольотів РФ, — Forbes

За словами журналістів, М39 — потужна зброя по розосереджених цілях. ЗСУ націлювали їх на російські далекобійні системи ППО і тендітні вертольоти на передових базах ВПС.

Related video

Адміністрація президента США Джо Байдена напередодні, 12 березня, несподівано оголосила про виділення додаткової військової допомоги Україні на 300 млн доларів. Про це пише Forbes.

До нового пакета військової допомоги увійшла вже друга за рахунком партія балістичних ракет ATACMS M39 (Army Tactical Missile System). Першими про це повідомили журналісти видання Politico.

Востаннє ЗСУ отримали М39 минулої осені й швидко випустили всі 20 або близько того з колісних РСЗВ HIMARS або гусеничних РСЗВ М270, що завдало шкоди російській ППО і вертольотам.

Характеристики балістичної ракети ATACMS M39

ATACMS M39 — двотонна балістична ракета довжиною 4 метри;

з твердопаливним ракетним двигуном;

боєголовкою, що містить 950 суббоєприпасів M74; ракету виробництва 1990-х років випускають поодиноким пострілом з HIMARS або ж по дві з РСЗВ M270. (За інформацією журналістів, в України близько 30 установок HIMARS і близько 20 M270);

дальність ATACMS M39 — до 160 км за інерціальної навігації;

ATACMS M39 зазвичай вражає ціль у радіусі 45 метрів. За сучасними стандартами це не надточна, але досить точна ракета, адже М39 — зброя площадної дії.

Коли ракета падає, вона обертається і розкривається, розкидаючи 950 бомбочок зі сталі та вольфраму на площі в тисячі квадратних метрів. Кожен із суббоєприпасів M74 має вибухову силу ручної гранати.

М39 — потужна зброя по розосереджених цілях. ЗСУ націлювали їх на цінні далекобійні системи ППО і тендітні вертольоти на російських базах на передовій.

Першими жертвами українського удару ATACMS М39 стали дві вертолітні бази на окупованих територіях півдня та сходу України. Щонайменше три ракети вразили аеродроми під Бердянськом і в Луганській області.

Тисячі суббоєприпасів знищили або серйозно пошкодили 21 вертоліт, згідно з аналізом супутникових знімків GeoConfirmed.

"Це, мабуть, найбільший удар по російських ВПС з початку війни", — прокоментували аналітики GeoConfirmed.

Аналіз української аналітичної групи Frontelligence Insight сходиться з оцінками GeoConfirmed. "В основі їхньої оцінки вагомі доводи", — повідомили у Frontelligence.

Другий удар ATACMS 25 жовтня був по батареї ЗРК росіян у Луганську. На фото і відео зафіксовано відірвані хвостові частини двох ATACMS М39 і наслідки удару: клуби диму, що підіймалися від того, що в російських пабліках назвали батареєю С-400.

За роки до повномасштабної війни в Україні російські ВПС розмістили в окупованому Криму п'ять батарей С-400 з радарами. Інші С-400 з'явилися в окупованих районах України та поблизу. Минулого року у Сил оборони з'явилося більше якісної далекобійної зброї — і російські цілі стали вразливішими.

За оцінками Oryx, ці удари знищили щонайменше шість пускових установок С-400 і допоміжне обладнання цих ЗРК, зокрема командний пункт і радар (техніку на півтори батареї).

Достеменно невідомо, скільки ще великих ударів ATACMS провели ЗСУ після перших двох. Двадцять М39 — це небагато, Україні не можна дорікнути в марнотратстві потужних боєприпасів, і друга партія теж буде використана в цільовий спосіб, зазначають журналісти.

"Ми не знаємо, скільки ракет міститься в новому пакеті, але очікуємо, що вони мають повалитися на російські вертолітні бази, батареї ППО та інші легкі цілі", — йдеться в публікації.

Очікується нова кампанія ударів по глибокому тилу росіян — і значні втрати. Але кампанія, судячи з усього, буде короткостроковою. Щойно другу партію M39 витратять, може минути деякий час, перш ніж США виділять наступну.

Подальше фінансування може потребувати суттєвої зміни в політиці США. Демократична партія Джо Байдена намагається вдатися до рідкісного законодавчого маневру — discharge petition. Щоб у такий спосіб винести на голосування проєкт допомоги Україні на 61 млрд доларів. Така петиція дозволяє виносити на голосування законопроєкти без розгляду комісій.

Для петиції у вівторок, 12 березня, почали збір підписів. У Палаті представників США 219 республіканців і 213 демократів. Потрібно зібрати щонайменше 218 підписів.

Нагадаємо, що Пентагон зміг знайти кошти на допомогу Україні.

Також повідомлялося, що у Словаччині люди вийшли на протести проти прем'єр-міністра Фіцо і на підтримку України.