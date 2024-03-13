Байден передал ВСУ ракеты ATACMS M39: в прошлый раз они уничтожили много вертолетов РФ, — Forbes

По словам журналистов, М39 — мощное оружие по рассредоточенным целям. ВСУ нацеливали их на российские дальнобойные системы ПВО и хрупкие вертолеты на передовых базах ВВС.

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Администрация президента США Джо Байдена накануне, 12 марта, неожиданно объявила о выделении дополнительной военной помощи Украине на 300 млн долларов. Об этом пишет Forbes.

В новый пакет военной помощи вошла уже вторая по счету партия баллистических ракет ATACMS M39 (Army Tactical Missile System). Первыми об этом сообщили журналисты издания Politico.

В последний раз ВСУ получили М39 прошлой осенью и быстро выпустили все 20 или около того с колесных РСЗО HIMARS или гусеничных РСЗО М270, что нанесло ущерб российской ПВО и вертолетам.

Характеристики баллистической ракеты ATACMS M39

ATACMS M39 — двухтонная баллистическая ракета длиной 4 метра;

с твердотопливным ракетным двигателем;

боеголовкой, содержащей 950 суббоеприпасов M74; ракета производства 1990-х годов выпускается одиночным выстрелом из HIMARS или же по две из РСЗО M270. (По информации журналистов, у Украины около 30 установок HIMARS и около 20 M270);

дальность ATACMS M39 — до 160 км при инерциальной навигации;

ATACMS M39 обычно поражает цель в радиусе 45 метров. По современным стандартам это не сверхточная, но достаточно точная ракета, ведь М39 — оружие площадного действия.

Когда ракета падает, она вращается и раскрывается, разбрасывая 950 бомбочек из стали и вольфрама на площади в тысячи квадратных метров. Каждый из суббоеприпасов M74 обладает взрывной силой ручной гранаты.

М39 — мощное оружие по рассредоточенным целям. ВСУ нацеливали их на ценные дальнобойные системы ПВО и хрупкие вертолеты на российских базах на передовой.

Первыми жертвами украинского удара ATACMS М39 стали две вертолетные базы на оккупированных территориях юга и востока Украины. По меньшей мере три ракеты поразили аэродромы под Бердянском и в Луганской области.

Тысячи суббоеприпасов уничтожили или серьезно повредили 21 вертолет, согласно анализу спутниковых снимков GeoConfirmed.

"Это, пожалуй, крупнейший удар по российским ВВС с начала войны", — прокомментировали аналитики GeoConfirmed.

Анализ украинской аналитической группы Frontelligence Insight сходится с оценками GeoConfirmed. "В основе их оценки веские доводы", — сообщили в Frontelligence.

Второй удар ATACMS 25 октября был по батарее ЗРК россиян в Луганске. На фото и видео запечатлены оторвавшиеся хвостовые части двух ATACMS М39 и последствия удара: клубы дыма, поднимавшиеся от того, что в российских пабликах назвали батареей С-400.

За годы до полномасштабной войны в Украине российские ВВС разместили в оккупированном Крыму пять батарей С-400 с радарами. Другие С-400 появились в оккупированных районах Украины и поблизости. В прошлом году у Сил обороны было больше качественного дальнобойного оружия, и российские цели стали уязвимы.

По оценкам Oryx, эти удары уничтожили по меньшей мере шесть пусковых установок С-400 и вспомогательное оборудование этих ЗРК, в т.ч. командный пункт и радар (технику на полторы батареи).

Доподлинно неизвестно, сколько еще крупных ударов ATACMS провели ВСУ после первых двух. Двадцать М39 — это немного, Украину нельзя упрекнуть в растрате мощных боеприпасов и вторая партия тоже будет использовала целевым образом, отмечают журналисты.

"Мы не знаем, сколько ракет находится в новом пакете, но ожидаем, что они обрушатся на российские вертолетные базы, батареи ПВО и прочие легкие цели", — говорится в публикации.

Ожидается новая кампания ударов по глубокому тылу россиян — и значительные потери. Но кампания, судя по всему, будет краткосрочной. Как только вторую партию M39 израсходуют, может пройти некоторое время, прежде чем США выделят следующую.

Дальнейшее финансирование может потребовать существенного изменения в политике США. Демократическая партия Джо Байдена пытается прибегнуть к редкому законодательному маневру — discharge petition. Чтобы таким образом вынести на голосование проект помощи Украине на 61 млрд долларов. Такая петиция позволяет выносить на голосование законопроекты без рассмотрения комиссий.

Для петиции во вторник, 12 марта, начали сбор подписей. В Палате представителей США 219 республиканцев и 213 демократов. Нужно собрать как минимум 218 подписей.

Напомним, что Пентагон смог найти средства на помощь Украине.

Также сообщалось, что в Словакии люди вышли на протесты против премьер-министра Фицо и в поддержку Украины.