У Росії на Камчатці зник вертоліт: на борту було понад 20 осіб (фото)

Вертоліт Мі-8 із туристами вилетів уранці 31 серпня з майданчика в районі вулкана Вачкажець у село Ніколаєвка, розташоване за 25 км. У призначений час судно на зв'язок не вийшло.

Related video

На Камчатці в районі вулкана Вачкажець шукають зниклий вертоліт Мі-8 авіакомпанії "Витязь-Аеро" з трьома членами екіпажу і 19 туристами на борту. Про це повідомляє російське агентство "РИА Новости".

На пошуки зниклого вертольота вилетів інший Мі-8. Ще один вертоліт і наземна група рятувальників готові вирушити за маршрутом зниклого повітряного судна. Однак спостереження з повітря не дало результатів через погіршення погоди, повідомив губернатор Володимир Солодов.

"Висунулися дві групи рятувальників із самого Вачкажця та з району селища Ніколаєвка. Основні зусилля зараз зосереджені вздовж долини річки Бистра, вздовж якої мав рухатися вертоліт", — розповів він.

Очільник регіону додав, що, попри темну пору доби і погіршення погодних умов, робота проводитиметься доти, доки це не стане пов'язано з ризиками для життя і здоров'я самих рятувальників.

Борт перестав виходити на зв'язок щойно вилетів із вулкана Вачкажець у селище Ніколаєвка. Він мав пролетіти 25 кілометрів, час у дорозі займає кілька хвилин, зазначає Telegram-канал Mash.

Капітан повітряного судна Денис Блещик Фото: 112

Слідчий комітет РФ проводить перевірку щодо порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту. Крім того, після зникнення вертольота порушено кримінальну справу.

За даними Mash, тур до вулкана міг організувати засновник співтовариства туроператорів "Большая страна" Михайло Рєпніков. Разом із ним на борту перебувала його дружина і колега Юлія.

Михайло Рєпніков Юлія Репникова

Зазначимо, що зараз на Камчатці вже ніч. Згідно з прогнозом погоди, на півострові йде дощ, який не припиниться до понеділка, 2 вересня.

Де зник вертоліт

Гора Вачкажець висотою 1556 м над рівнем моря є найвищою точкою Південно-Бистринського хребта і розташована за 80 км на захід від Петропавловська-Камчатського.

Як зазначають відкриті джерела, гору помилково вважають вулканом. Пам'ятка природи регіонального значення з водоспадами та озером Тахколоч є популярним туристичним об'єктом.

Нагадаємо, в ніч на 14 березня в Магаданській області Росії розбився вертоліт Мі-8. На його борту перебували 17 робітників-вахтовиків.

19 липня в Якутії з радарів зник вертоліт Robinson R44II. На його борту були три фахівці ФСБ.