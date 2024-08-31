"Я не уйду": 96-летнюю женщину выселяют из дома престарелых из-за долга новым владельцам

Джин Жак подписала пожизненный контракт с компанией на проживание в доме престарелых. Она заплатила 250 000 долларов, но новые владельцы приюта требуют выплатить еще 110 000 долларов.

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В США 96-летней жительнице штата Калифорния Джин Жак вручили уведомление о трехдневном выселении из дома престарелых с требованием выплатить 110 000 долларов или покинуть жилье, в которой она прожила 22 года. Об этом пишет New York Post.

По словам женщины, в 2002 году она подписала пожизненный контракт с компанией California-Nevada Methodist Homes на проживание в доме престарелых Forest Hill Manor в Пасифик-Гроув, Калифорния, до конца своих дней. Американка обеспечила себе место, внеся первоначальный взнос в размере 250 000 долларов и выплачивая ежемесячную арендную плату в размере 5 000 долларов, пока ее сбережения не иссякли.

Однако ситуация осложнилась, когда компания California-Nevada Methodist Homes обанкротилась и продала объект компании Pacific Grove Senior Living в 2022 году. Новы владельцы приобрели недвижимость с оговоркой, что они будут соблюдать условия предыдущих договоров с арендаторами, подписавшими пожизненные контракты, и Жак полагала, что эти условия будут соблюдены.

Однако 16 августа компания Pacific Grove Senior Living, расположенная в Сан-Диего, вручила 96-летней пенсионерке уведомление о выселении, сообщив, что у нее есть три дня, чтобы выслать ей 110 000 долларов или подвергнуться выселению.

"Я была в шоке. Причина, по которой я переехала в Forest Hill Manor, заключалась в том, чтобы обо мне заботились до конца моих дней. Я не собираюсь уходить. Им придется похоронить меня, потому что мне некуда идти", — поделилась пожилая женщина.

Контракт был продлен, а правила, согласно которым женщина могла жить в своем доме до самой смерти, — нет Фото: KSBW 8

Жак и защитники интересов пожилых людей выяснили, что ее предыдущий контракт был продлен, а правила, согласно которым она могла жить в своем доме до самой смерти, — нет.

"Она вложила в это место все свои сбережения и деньги. Мне все равно, каковы будут юридические последствия. Это немыслимо с моральной точки зрения", — сказал президент ассоциации жильцов Pacific Grove Senior Living Боб Сэдлер.

Он также рассказал изданию, что контракты на "пожизненное обслуживание", подписанные женщиной в 2002 году, считались безусловными только с предыдущими владельцами, но не с Pacific Senior Living. Будущее американки пока остается неизвестным.

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