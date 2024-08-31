"Я не піду": 96-річну жінку виселяють із будинку для літніх людей через борг новим власникам

Джин Жак підписала довічний контракт із компанією на проживання в будинку для літніх людей. Вона заплатила 250 000 доларів, але нові власники притулку вимагають виплатити ще 110 000 доларів.

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У США 96-річній мешканці штату Каліфорнія Джин Жак вручили повідомлення про триденне виселення з будинку для людей похилого віку з вимогою виплатити 110 000 доларів або покинути житло, в якому вона прожила 22 роки. Про це пише New York Post.

За словами жінки, у 2002 році вона підписала довічний контракт із компанією California-Nevada Methodist Homes на проживання в будинку для літніх людей Forest Hill Manor у Пасифік-Гроув, Каліфорнія, до кінця своїх днів. Американка забезпечила собі місце, внісши початковий внесок у розмірі 250 000 доларів і виплачуючи щомісячну орендну плату в розмірі 5 000 доларів, поки її заощадження не вичерпалися.

Однак ситуація ускладнилася, коли компанія California-Nevada Methodist Homes збанкрутувала і продала об'єкт компанії Pacific Grove Senior Living у 2022 році. Нові власники придбали нерухомість із застереженням, що вони дотримуватимуться умов попередніх договорів з орендарями, які підписали довічні контракти, і Жак вважала, що цих умов буде дотримано.

Однак 16 серпня компанія Pacific Grove Senior Living, розташована в Сан-Дієго, вручила 96-річній пенсіонерці повідомлення про виселення, повідомивши, що в неї є три дні, щоб вислати їй 110 000 доларів або піддатися виселенню.

"Я була в шоці. Причина, через яку я переїхала в Forest Hill Manor, полягала в тому, щоб про мене дбали до кінця моїх днів. Я не збираюся йти. Їм доведеться поховати мене, тому що мені нікуди йти", — поділилася літня жінка.

Контракт було продовжено, а правила, згідно з якими жінка могла жити у своєму будинку до самої смерті, — ні Фото: KSBW 8

Жак і захисники інтересів літніх людей з'ясували, що її попередній контракт було продовжено, а правила, згідно з якими вона могла жити у своєму будинку до самої смерті, — ні.

"Вона вклала в це місце всі свої заощадження і гроші. Мені все одно, якими будуть юридичні наслідки. Це немислимо з моральної точки зору", — сказав президент асоціації мешканців Pacific Grove Senior Living Боб Седлер.

Він також розповів виданню, що контракти на "довічне обслуговування", підписані жінкою 2002 року, вважалися безумовними тільки з попередніми власниками, але не з Pacific Senior Living. Майбутнє американки поки що залишається невідомим.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік понад 60 років нічого не змінює в будинку заради "щасливих" спогадів. Даг Бетел розповів про щасливі моменти свого життя. Щоб зберегти ці спогади, він ніколи нічого не переробляв у будинку своїх батьків, у якому зараз живе разом із сестрою.

Також стало відомо, що бездомний ветеран отримав штраф за випускання мильних бульбашок. Сенді Снакенбург живе на чайові, які отримує від своїх виступів. Нещодавно співробітники одного з парків звинуватили його в тому, що він поширює "рідке сміття".