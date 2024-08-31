"Шпионил для ВМС РФ": в водах Норвегии нашли мертвым знаменитого кита Хвалдимира

"Кита-шпиона" нашли норвежские рыбаки в 2019 году, на его ошейнике были крепления для видеокамер. Морские исследователи выяснили, что животное могло прятаться от российских военных.

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В водах норвежской провинции Ругаланн обнаружили мертвую белуху (вид зубатых китов из семейства нарваловых, — ред.) по кличке Хвалдимир. Россияне могли обучить его шпионажу, сообщил работавший с китом несколько лет исследователь Себастьян Странд вещателю NRK.

"Cегодня его нашли мертвым. Похоже, что на его теле имеются внешние повреждения от птиц. Нужно провести вскрытие, чтобы найти ответы на все вопросы", — отметил специалист.

Министерство рыболовства и береговой администрации Норвегии подтвердило информацию о смерти животного. NRK показало фотографию, на котором видно, как кран подымает белуху из воды. Изначально Хвалдимира обвязали веревкой за хвост и вытащили на берег.

Животное заметили лежащим на воде в порту города Ставангер

Спасатель Даг Анфиндсен рассказывает, что наблюдал издалека за китом 31 августа в 12:00 по местному времени. Кит свободно плавал в воде, но уже в 14:30 в порту города Ставангер животное заметили лежащим на воде.

Летом 2024 года кита видели на фьорде в Осло. В конце июля его перевезли во фьорд на востоке северной провинции Финнмарк для интеграции с другими белухами.

"Кита-шпиона" впервые нашли рыбаки из Финнмарка в 2019 году

Почему кит Хвалдимир стал знаменитым?

Хвалдимир — это сочетание норвежского слова hval (кит) и российского имени Владимир. Такое название является прямой ассоциацией с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Кита-шпиона" впервые нашли рыбаки из Финнмарка в 2019 году. Журналисты предполагали, что животное научили шпионить для военно-морских сил РФ, так как на нем был ошейник с креплениями для видеокамер. На ошейнике была надпись "Снаряжение Петербург 2019".

Москва никогда не комментировала предположения Норвегии об использовании белухи в качестве шпиона. Норвежский советник организации OneWhale Инге Вегге говорила, что в России имеется база для дрессировки дельфинов с целью их участия в военных операциях.

Ученые были уверены, что китов также обучают шпионажу. Спустя время они предположили, что Хвалдимир не шпионил, а прятался от ВМС России.

Напомним, в Австралии 40-летний рыбак получил сильный удар по лицу хвостом кита. Мужчина потерял сознание, его доставили в больницу.

Во внутренних водах штата Вашингтон в начале августа заметили горбатого кита без хвоста. Животное могло запутаться в рыболовных снастях.