"Кита-шпигуна" знайшли норвезькі рибалки 2019 року, на його ошийнику були кріплення для відеокамер. Морські дослідники з'ясували, що тварина могла ховатися від російських військових.

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У водах норвезької провінції Ругаланн виявили мертву білуху (вид зубатих китів із сімейства нарвалових, — ред.) на прізвисько Хвалдимир. Росіяни могли навчити його шпигунства, повідомив Себастьян Странд, дослідник Себастьян Странд, який працював із китом кілька років, мовнику NRK.

"Сьогодні його знайшли мертвим. Схоже, що на його тілі є зовнішні пошкодження від птахів. Потрібно провести розтин, щоб знайти відповіді на всі запитання", — зазначив фахівець.

Міністерство рибальства і берегової адміністрації Норвегії підтвердило інформацію про смерть тварини. NRK показало фотографію, на якій видно, як кран підіймає білуху з води. Спочатку Хвалдимира обв'язали мотузкою за хвіст і витягли на берег.

Тварину помітили лежачою на воді в порту міста Ставангер

Рятувальник Даг Анфіндсен розповідає, що спостерігав здалеку за китом 31 серпня о 12:00 за місцевим часом. Кит вільно плавав у воді, але вже о 14:30 у порту міста Ставангер тварину помітили лежачою на воді.

Влітку 2024 року кита бачили на фіорді в Осло. Наприкінці липня його перевезли у фіорд на сході північної провінції Фіннмарк для інтеграції з іншими білухами.

"Кіта-шпигуна" вперше знайшли рибалки з Фіннмарка 2019 року

Чому кит Хвалдимир став знаменитим?

Хвалдимир — це поєднання норвезького слова hval (кит) і російського імені Володимир. Така назва є прямою асоціацією з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Кита-шпигуна" вперше знайшли рибалки з Фіннмарка 2019 року. Журналісти припускали, що тварину навчили шпигувати для військово-морських сил РФ, оскільки на ній був нашийник із кріпленнями для відеокамер. На ошийнику був напис "Спорядження Петербург 2019".

Москва ніколи не коментувала припущення Норвегії про використання білухи як шпигуна. Норвезький радник організації OneWhale Інге Вегге говорила, що в Росії є база для дресування дельфінів з метою їхньої участі у військових операціях.

Учені були впевнені, що китів також навчають шпигунства. Через деякий час вони припустили, що Хвалдимир не шпигував, а ховався від ВМС Росії.

Нагадаємо, в Австралії 40-річний рибалка отримав сильний удар по обличчю хвостом кита. Чоловік знепритомнів, його доправили до лікарні.

У внутрішніх водах штату Вашингтон на початку серпня помітили горбатого кита без хвоста. Тварина могла заплутатися в рибальських снастях.