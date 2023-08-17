Хотят спасать валюту: Путин срочно созвал совещание из-за падения курса рубля, — FT

По словам журналистов, в Кремле собираются ужесточить контроль над валютой. Там все больше озабочены тем, как война с Украиной влияет на экономику России.

Президент России Владимир Путин обсуждает с российскими политиками ужесточение валютного контроля в связи с падением курса рубля. Об этом сообщило издание The Financial Times 16 августа со ссылкой на свои источники.

По словам журналистов, в Кремле собираются потребовать от экспортеров начать продавать до 80% всей выручки в иностранной валюте в течение 90 дней после доставки. Кроме того, тем компаниям, которые откажутся подчиняться, хотят запретить получать государственные субсидии.

Также, как сказано в материале, рассматривается вариант запрет на выплаты дивидендов и предоставления кредитов за границей, а также отмены импортных субсидий, ограничение валютных свопов, сокращение количества иностранной валюты, которую экспортерам разрешено вывозить из РФ.

По словам журналистов, во время заседания правительства РФ в понедельник 14 августа единственным, кто высказался в пользу валютного контроля был министр финансов РФ Антон Силуанов. Однако все вопросы будут решаться только с Путиным.

"Этот шаг, который станет первым случаем, когда Россия усилит валютный контроль с первых недель Путинского вторжения в Украину в прошлом году, свидетельствует о растущей озабоченности Кремля влиянием войны на экономику страны", — отметили журналисты.

Напомним, что 9 августа сообщалось, что российский рубль попал в тройку худших валют среди развивающихся рынков. Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина неоднократно указывала на ухудшение условий внешней торговли как на основную причину обвала рубля. По словам журналистов, в июне 2023-го года крупные российские экспортеры продали на рынке 84% своей валютной выручки. Но их доходы сократились до 6,9 млрд долларов в июле.

Также журналисты писали, что падение российского рубля подчеркивает большие проблемы в экономике РФ. Сообщается, что Россия по-прежнему имеет довольно устойчивый профицит торгового баланса, но этого недостаточно, чтобы компенсировать отток капитала и стабилизировать обменный курс.